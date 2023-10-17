Матчи отборочного турнира Евро-2024 во вторник начнутся с минуты молчания

Матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024, которые пройдут 17 октября, начнутся с минуты молчания, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Решение связано с трагедией, которая 16 октября произошла в Брюсселе перед матчем Бельгия — Швеция

Недалеко от стадиона имени короля Бодуэна, где проходил матч отборочного турнира Евро-2024, были застрелены двое болельщиков в футболках шведской сборной. Игра была прервана после первого тайма по соображениям безопасности. Около 35 тысяч человек, пришедших на матч между сборными Швеции и Бельгии, четыре часа ждали эвакуации на стадионе после инцидента.

17 октября стало известно, что в Бельгии нейтрализовали мужчину, который может быть причастен к убийству шведских болельщиков. При задержании подозреваемый получил ранение в грудь и скончался от полученных ран в больнице.