Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:45

Адиев: «Не шутил над Зайнутдиновым по поводу его английского. У меня он еще хуже»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Магомед Адиев.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил перспективы полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташе».

— Поддержали Зайнутдинова в его решении перейти в «Бешикташ»? Какие у него перспективы в Турции?

— Баха только недавно туда уехал, оказался в новой среде. Потребуется какое-то время на адаптацию. Он очень универсальный игрок. Это должно ему помочь. Для любого тренера его универсализм — находка. Для меня как для наставника сборной важно, что в «Бешикташе» он будет играть ближе к атаке — в центре поля или на краю. Тогда он будет лучше адаптирован к системе игры в нашей национальной команде.

— Видели его интервью сайту «Бешикташа», где он не смог перевести слово words. Не шутили над ним?

(Смеется.) Нет-нет, я точно не шутил. Думаю, на его месте я ответил бы еще хуже. Так что Баха еще молодец, в порядке (улыбается).

— У вас с английским не очень?

— К сожалению, да.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА в августе 2023 года. 25-летний казахстанец забил 1 гол в 3 матчах за турецкую команду.

Магомед Адиев. «Не имеем права вернуться с нулем из Дании и Финляндии! Вдохновляет поддержка Черчесова и Бердыева». Интервью тренера Казахстана Адиева

Бактиер Зайнутдинов
Магомед Адиев
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
ФК Бешикташ
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Джокович обновил рекорд по победам на турнирах «Большого шлема»
Призеры Игр Дружбы получат олимпийские призовые. Россия зазывает гостей
Путин подписал указ о получении полной компенсации военной пенсии
Маск отверг обвинения в госизмене за отказ активировать Starlink у берегов Крыма
Пушилин сообщил о серьезных потерях ВСУ в Опытном
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Армения — Хорватия: смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2024
Новости
RSS RSS
Все новости