Адиев: «Не шутил над Зайнутдиновым по поводу его английского. У меня он еще хуже»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил перспективы полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташе».

— Поддержали Зайнутдинова в его решении перейти в «Бешикташ»? Какие у него перспективы в Турции?

— Баха только недавно туда уехал, оказался в новой среде. Потребуется какое-то время на адаптацию. Он очень универсальный игрок. Это должно ему помочь. Для любого тренера его универсализм — находка. Для меня как для наставника сборной важно, что в «Бешикташе» он будет играть ближе к атаке — в центре поля или на краю. Тогда он будет лучше адаптирован к системе игры в нашей национальной команде.

— Видели его интервью сайту «Бешикташа», где он не смог перевести слово words. Не шутили над ним?

— (Смеется.) Нет-нет, я точно не шутил. Думаю, на его месте я ответил бы еще хуже. Так что Баха еще молодец, в порядке (улыбается).

— У вас с английским не очень?

— К сожалению, да.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА в августе 2023 года. 25-летний казахстанец забил 1 гол в 3 матчах за турецкую команду.