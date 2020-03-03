Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» поделился впечатлениями от игры форварда «Сельты» Федора Смолова. Вместе с тем он ответил на вопрос о состоянии нападающих и возможных новичках на мартовские контрольные матчи со Швецией (28 марта) и Молдавией (31 марта). Состав должен быть назван 16 марта.

— Календарь молодежной сборной России позволяет вам активнее использовать игроков из команды? В прошлом году у нее был свой турнир, и выдергивать игрока для знакомства не было смысла.

— Это обсуждается, но мы не будем вызывать просто так знакомиться. Список игроков на контрольные встречи мы назовем 16 марта, дождемся окончания тура. За неделю до начала сбора объявим. Не удивляйтесь, если у нас кто-то появится, кого вы не ожидали.

— Ситуация с форвардами — не самая приятная. Соболев адаптируется (в «Спартаке»), Дзюба травмирован, Кокорин провел первый матч («в Сочи»), Смолов с каждым матчем играет все меньше (за «Сельту»). В этой связи, например, у Луценко (из «Арсенала») есть шанс оказаться в сборной? Или у какого-то другого крепкого середняка?

— На ваших глазах крепкие середняки оказывались у нас. Вы любите жонглировать фамилиями, но я должен очень аккуратно их называть. У меня не должно быть мыслей вслух.

Вы затронули Смолова. Его хвалят, критикуют или иронизируют, но мы на это внимание не обращаем. Забил классный гол «Реалу», но мы смотрим качество игры. Мы не знаем, какое он задание там получает, но мы его отслеживаем. Не хотелось бы, чтобы он мало времени проводил на поле, хотелось бы, чтобы он играл по 90 минут и приносил пользу. Мы знаем его способности. Тот шаг, который он сделал, — значит, он созрел для этого. Думаю, это правильный шаг. Посмотрим, получим или нет мы что-то от этого.