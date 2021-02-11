Рэшфорд собрал 20 миллионов фунтов на обеды детям из бедных семей и не стесняется об этом говорить. Помогать не стыдно

Нападающий «Манчестер Юнайтед» — пример для футболистов, не привыкших рассказывать о своей помощи людям

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в 2020 году стал одним из самых влиятельных людей из мира спорта. 23-летний англичанин — один из лидеров «Манчестер Юнайтед». Согласно исследованию футбольной обсерватории CIES, Рэшфорд возглавляет рейтинг самых дорогих футболистов мира — по расчетам специального алгоритма, его стоимость оценивается в 165,6 миллиона евро. Однако его достижения на поле и близко не сравнятся с благотворительной кампанией, которую Рэшфорд развернул во время пандемии COVID-19. Благодаря соцсетям он объединил страну и собрал 20 миллионов фунтов стерлингов на помощь детям, а после письма правительству Великобритании неблагополучные семьи получили более 4 миллионов обедов.

Players Together и 20 миллионов фунтов на школьные обеды

Первый локдаун в Великобритании начался в марте 2020-го — на улицу разрешалось выходить только в продуктовые магазины и медицинские учреждения, а из публичных и общественных мероприятий запрет не коснулся только похорон. Еще до общенационального карантина совместно с фондом NHS Charities Together появилась инициатива Players Together, поддерживающая сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS). Когда меры ужесточились, помощь благотворительных организаций стала еще важнее. Вместе с Харри Кейном, Джорданом Хендерсоном, Виргилом Ван Дейком, Рахимом Стерлингом, Кевином Де Брейне и другими футболистами АПЛ Рэшфорд собрал 4 миллиона фунтов на борьбу с коронавирусом.

Пандемия и последующий локдаун сильно отразилась на школьниках. Из-за закрытия школ многие британские дети остались без бесплатных обедов в столовой, которые государство предоставляло как часть пособия малообеспеченным семьям.

Рэшфорд как никто другой знает о проблеме голода — она коснулась его напрямую. В фильме BBC о Маркусе мать футболиста вспоминала, что иногда у них дома не было даже ломтика хлеба, хотя она трудилась на трех работах. В том числе и поэтому Рэшфорд развернул кампанию по сбору средств для детей. Вместе с благотворительной компанией FareShare он собрал 20 миллионов фунтов. Эти деньги пошли на закупку 12,3 миллиона обедов для нуждающихся семей. Инициатива, распространявшаяся сначала только на графство Большой Манчестер, позже стала общенациональной.

Письмо парламенту и орден Британской империи

На государственный уровень инициативы Рэшфорда вышли в июне. Британское правительство на время летних каникул собиралось закрыть программу ваучеров, которые неблагополучные семьи могли обменять на еду в супермаркетах. Маркус, обеспокоенный этим решением, написал открытое письмо в парламент с просьбой продлить систему ваучеров, однако столкнулся с отказом.

За несколько дней его хештег #maketheUturn вышел в тренды британского Twitter, а сам игрок стал самым обсуждаемым человеком в английской прессе.

Спустя сутки после публикации письма в Instagram у Рэшфорда состоялся телефонный разговор с премьер-министром Борисом Джонсоном, итогом которого стало создание специального продовольственного фонда.

«Премьер-министр понимает, что из-за пандемии дети и родители столкнутся с чрезвычайной ситуацией этим летом. Поэтому мы организуем летний продовольственный фонд», — заявил представитель премьер-министра Великобритании.

Программа гарантировала, что около 1,3 миллиона детей в Британии получат бесплатные ваучеры на школьное питание во время летних каникул.

«Я был шокирован. Это довольно тяжелое решение для любого человека», — говорил Рэшфорд BBC.

Власти Великобритании выделили на программу 120 миллионов фунтов. Сам же футболист сначала получил докторскую степень от университета Манчестера за свою кампанию, а в октябре стал кавалером ордена Британской империи. Рэшфорда включили в список по случаю дня рождения королевы Елизаветы II. Он стал 74-м футболистом, получившим эту награду, но одним из немногих, кто был отмечен именно за благотворительную деятельность.

Петиция, объединившая страну

Баталии Рэшфорда с британским правительством продолжились и после начала учебного года. Игрок, взволнованный отменой пайков для школьников во время каникул, запустил в октябре петицию на официальном сайте британского парламента с просьбой принять дополнительные меры по обеспечению детей из нуждающихся семей бесплатным питанием, в том числе во время каникул.

Для рассмотрения петиции нужно было набрать 100 тысяч подписей, но за несколько дней их было уже 600 тысяч, а через две недели — уже миллион, включая подписи глав региональных муниципалитетов и футболистов во главе с Гари Линекером. Инициативу Рэшфорда поддержали многие бизнесмены — владельцы различных точек питания предлагали школьникам бесплатную еду на время каникул. Футболист предал огласке сотрудничество с ресторанами и кафе, опубликовав в своем Twitter список всех участвующих в кампании.

Ever been more proud of being British?! And we're still going, wow wow wow ??#ENDCHILDFOODPOVERTY pic.twitter.com/zMchidIAAI — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) October 25, 2020

Рэшфорд снова победил — правительство выделит 396 миллионов фунтов на борьбу с детской бедностью и голодом. Джонсон позвонил игроку и сообщил, что помощь получат около 1,7 миллиона детей. Кроме того, он рассказал, что правительство занимается разработкой мер поддержки к Рождеству, Пасхе и летним каникулам. В это Рождество благодаря поддержке Маркуса к борьбе с голодом присоединился и сэр Алекс Фергюсон, высоко оценивший деятельность игрока.

«Не все футболисты покупают машины. Есть большой процент игроков с большим сердцем. Футболисты не бездельничают», — сказал Фергюсон Daily Mail.

Благодаря Рэшфорду англичане вне зависимости от пола, возраста и футбольных предпочтений объединились в борьбе с голодом и несправедливостью. Комплимент футболисту сделал даже главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: «Маркус Рэшфорд — гигант в этой стране благодаря смелой и неустанной работе по борьбе с бедностью среди детей. Футбол дал ему платформу, и он использовал ее для борьбы с несправедливостью, которую слишком легко игнорировать».

Благодаря освещению кампании на своих страницах в Twitter и Instagram Рэшфорд спас жизни многих людей, всколыхнул и влюбил в себя общественность, которая вместе с игроком собирает деньги для помощи нуждающимся.

«Соцсети могут принести большую пользу, особенно для молодого поколения. Если есть возможность нести через них позитив, то нужно обязательно это делать», — говорил Маркус в интервью GQ в 2019-м.

В России об этом не говорят

В России тоже немало футболистов, занимающихся благотворительностью. Сборная России и большинство клубов РПЛ постоянно принимают участие в акциях, нацеленных на помощь различным учреждениям, детским домам и людям, попавшим в беду. У некоторых футболистов даже есть свои фонды — например, экс-нападающий сборной России и «Зенита», ныне главный тренер «Томи» Александр Кержаков создал проект «Звезды детям», которому помогают десятки известных людей и крупных компаний.

Но в целом предавать широкой огласке эту часть своей жизни не принято.

«Не считаю, что нужно рваться на телевидение и с пеной у рта доказывать что-либо для собственного пиара. Самое главное — я честен перед самим собой, а одобрение диванных критиков мне не нужно. Несмотря на большой объем работы, не бросил фонд, которым занималась моя супруга. И за то время, что являюсь генеральным директором, реальной помощи было оказано значительно больше, чем в предыдущие годы», — говорил Кержаков в 2019 году.

Такая позиция очень распространена. С вопросом, почему наши футболисты не привыкли говорить о своей безвозмездной помощи в соцсетях и прессе, «СЭ» обратился к известному футбольному PR-агенту Елене Болотовой.

По словам Болотовой, которая работает с ведущими игроками РПЛ, все ее клиенты так или иначе оказывают финансовую поддержку нуждающимся.

«Футболистов никто не заставляет — сколько лет занимаюсь этим, всегда видела небезразличие. Из тех спортсменов, с которыми я работаю, все без исключения помогают. Это само собой разумеющееся, а не что-то сверхъестественное. И помогают много — запросов огромное количество, я даже не всегда успеваю обрабатывать. Есть свободные деньги, есть возможность — всегда откликаются. У меня огромное количество писем с благодарностью от родителей, детей и взрослых людей, которые просто попадают в тяжелые ситуации. И ведь ребята помогают не только адресно, но и учреждениям, которые в этом нуждаются», — сказала Болотова «СЭ».

Во время пандемии COVID-19 российский футбол тоже не остался в стороне. Первым, кто публично заявил о помощи заболевшим, стал «Зенит». В конце марта 2020-го в своем Twitter питерцы рассказали о поддержке городской больницы Святого великомученика Георгия, перепрофилированной для лечения пациентов с коронавирусом. В заявлении клуба указано, что игроки перечислили личные средства на помощь больнице.

Зенитовцы поддержат больницу Святого Георгия в борьбе с коронавирусом в рамках нового социального проекта «Вместе победим!».



Рассказываем подробности: https://t.co/hBxmuLXh7Z pic.twitter.com/UXH1gYJbhu — ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) March 30, 2020

«Когда начался COVID-19, ребята просто перечисляли деньги в конкретные медицинские учреждения, чтобы врачи могли закупать маски, перчатки, все необходимое для выездов и оказания первой помощи. Помощь совершенно разная была — ребята в том числе покупали аппараты ИВЛ», — рассказала Болотова.

Но многие все равно не хотят афишировать участие в благотворительности из-за страха столкнуться с негативной реакцией общественности.

«Есть большая проблема с критикой. Мы должны быть благодарны, что спортсмены отдают деньги на операции, еду, лечение, одежду. Но у нас если кто-то кому-то помогает, то есть подтекст, и как бы ни помогли, все равно плохие — такой посыл. А подтекста нет никакого. Никто не занимается благотворительностью, чтобы отработать какие-то грехи.



И к сожалению, у нас, как бы ты ни помогал, сколько бы ни давал, все равно будут критиковать. Может быть, это и является причиной того, что спортсмены не хотят говорить. Я каждый раз сама уговариваю Смолова или Джикию, что надо сказать, потому что это очень хороший пример для других. Помогать — это не стыдно! Помогать нужно! Если есть возможность изменить чью-то жизнь и кому-то помочь — для людей это бесценно. И я советую говорить ребятам публично, но это сложно. Они не собираются сами себя хвалить и называть героями, но их помощь действительно спасает жизни. Обычно о таких историях говорят сами фонды, детские дома, родители детей. Но я не видела ни одного футболиста, который вышел бы и сказал: «Я спас жизнь ребенку» или «Я сделал вот это». Такого не было», — уверяет Болотова.

Получается парадокс — футболисты не хотят заявлять о своем участии в благотворительности, потому что боятся реакции общественности, а скептики будут и дальше видеть в соцсетях футболистов в основном рестораны и пляжи, не подозревая о другой стороне их жизни. Развивать эту тему можно бесконечно, но, пока футболисты не станут более открытыми, свой Рэшфорд в России не появится. А критики будут всегда — у нападающего «МЮ» их тоже немало.