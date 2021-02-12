Моуринью все еще топ-тренер? К португальцу много вопросов

Кажется, в «Тоттенхэме» что-то пошло не так.

Забавно получается: на стыке ноября-декабря «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» (2:0), затем сыграл нулевую ничью с «Челси», а следом победил «Арсенал» в дерби Северного Лондона (2:0). Все это время «шпоры» были на первом месте в таблице. Пусть и не единолично, деля лидерство с «Ливерпулем», но тем не менее.

Разговоров о том, что старый добрый Жозе Моуринью вернулся и снова готов править, было достаточно. Особенно на фоне статистики xG в победных матчах с «Сити» и «Арсеналом» — в обоих случаях «Тоттенхэм» заметно уступал. Против «МС» xG «шпор» был равен 0,76, против «Арсенала» — и вовсе 0,39. Казалось, вот он, разрыв шаблона. К черту эту вашу новомодную статистику! Все это было вполне в духе португальца.

Прошло два месяца. «Тоттенхэму» снова предстоит матч с «Сити». Вот только фон вокруг диаметрально противоположный. «Шпоры» идут на восьмом месте в таблице, отставая от лидера на 14 очков. Последние результаты удручают: в последних пяти матчах во всех турнирах — только одна победа при четырех поражениях. Если же брать только АПЛ, то после декабрьского выигрыша у «Арсенала» — всего три победы в 11 турах. Причем две из них одержаны над идущими в зоне вылета «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Бромвичем».

Вопрос об отставке Моуринью пока не стоит — инсайдов на эту тему нет. Да и вряд ли президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви решится на такой шаг. Во-первых, это обойдется очень дорого, а, во-вторых, увольнение — это еще и назначение. А с этим тоже много вопросов.

Впрочем, вопрос не только в результатах. Проблема в том, что три подряд поражения в чемпионате — от «Ливерпуля», «Брайтона» и «Челси» — получились совсем уж унылыми. Смотреть на игру «Тоттенхэма» в атаке без слез было нельзя — настолько все было плохо. Против «Челси» пресловутый показатель xG у «шпор» равнялся 0,57 — и на этот раз, в отличие от конца ноября, ничего смешного в этом не было. Феерические 4:5 с «Эвертоном» в Кубке Англии запомнятся надолго, но на выходе это все равно поражение и вылет из Кубка.

«Мы показывали атакующий футбол и совершали ошибки в обороне. Но в целом я смотрю на вещи позитивно», — говорил после этой игры Моуринью.

58-летний португалец может строить из себя оптимиста, но сейчас все больше вопросов: может ли он и дальше оставаться на топ-уровне? Моуринью никогда не был тренером-философом, визионером и трендсеттером, как, скажем, Пеп Гвардьола, Марсело Бьелса или Юрген Клопп. Главное, на что он делал упор, — это результат и количество трофеев.

Да, в свой первый приход в «Челси» в середине 2000-х Моуринью отточил до совершенства игру на переходах владения и выход в быстрые атаки. И это было действительно круто. Просто пересмотрите легендарный матч с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов в марте 2005-го (4:2) — там ведь был не только тот самый гол Роналдинью, но и совершенно убийственные забеги «Челси» из обороны в атаку.

Но начиная где-то с середины 2010-х, игровую философию Моуринью можно упрощенно описать следующим образом: против уступающих в классе соперников все решит мастерство футболистов, а на топ-матчи придумаем какой-нибудь хитрый план. Который будет основан в первую очередь на нейтрализации сильных сторон противника — сломать чужую игру приоритетнее, чем доминировать самому. И в этом Моуринью был хорош всегда.

Другое дело, что в 2020-х это уже не работает. Сейчас даже команды типа «Брайтона» стараются иметь свою философию, играть активно и не боятся прессинговать, а аналитика и изучение соперников вышли на принципиально иной уровень, чем еще 5-7 лет назад.

Моуринью старается эволюционировать. Во второй приход в «Челси» и в «Манчестер Юнайтед» у него были проблемы с отношениями внутри раздевалки. Многие болельщики синих открыто обвиняли ряд игроков — в частности, Эдена Азара и Диего Косту — в сливе тренера, называя их крысами.

Сейчас португалец завел страницу в Instagram — весьма бодрую и ироничную: спорит с Серхио Регульоном на ногу хамона и присылает тому молочного поросенка на Рождество, чтобы испанцу, живущему одному в Лондоне, было не так одиноко встречать праздник.

Но в футбольном плане Моуринью глобально остается прежним. Да, он может придумать крутой план на отдельно взятый топ-матч и победить — как это было с «Сити» в ноябре, когда португалец использовал двух центральных полузащитников фактически как двух дополнительных центрдефов. Но на длинной дистанции этого уже мало. Стоило получить травму Харри Кейну, как атака «Тоттенхэма» пропала как класс.

Зачем тогда Леви пригласил Моуринью в октябре 2019-го? Популярна версия, что босс «Тоттенхэма» таким образом хотел сделать клуб более статусным. Повысить узнаваемость бренда. Тренер-суперзвезда — не самый худший вариант для этого, раз «шпоры» не покупают по-настоящему статусных игроков. Как заметил журналист The Athletic Джек Питт-Брук, на первой пресс-конференции португальца собралось больше народу, чем перед вылетом в Мадрид на финал ЛЧ-2019.

«Я верю, что мы можем выиграть трофей в период моего трехлетнего контракта. Продолжаю говорить, что мои амбиции все те же, а ДНК не изменился», — говорил Моуринью в июле 2020-го.

По статистике, лучший шанс — в этом сезоне. Исторически именно на второй год работы Особенный наиболее продуктивен: Кубок УЕФА с «Порту», чемпионство с «Челси» в первый заход, требл с «Интером», чемпионство с «Реалом», когда мадридцы набрали 100 очков, чемпионство и Кубок лиги с «Челси» во второй заход. И даже в «МЮ» второй сезон стал наиболее успешным — второе место и 81 очко, лучший показатель с момента ухода Алекса Фергюсона. В «Тоттенхэме» остались шансы на Кубок лиги, где предстоит финал с «МС», и Лига Европы. Учитывая, что «шпоры» последний раз брали трофей в 2008 году — это был все тот же Кубок лиги с Хуанде Рамосом, который через год оказался в ЦСКА, — Моуринью в случае успеха точно найдет повод для гордости.

Тем более что в третьем сезоне в английских клубах — дважды в «Челси» и в «МЮ» — дело всегда заканчивалось отставкой. Да и в Мадриде на третий год португалец рассорился абсолютно со всеми. А из «Интера» ушел после двух сезонов.

Неудача в «Тоттенхэме» точно не лишит Моуринью статуса суперзвезды. Если в каком-то топ-клубе будут искать тренера, он наверняка будет в шорт-листах. Но сложно избавиться от ощущения, что все это — скорее по инерции.