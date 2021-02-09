Английскому судье угрожают убийством. Он боится работать на матчах АПЛ

Эпатажный английский судья Майк Дин попросил лигу, чтобы его не назначали на игры.

Что случилось

Известный английский судья Майк Дин попросил руководителей премьер-лиги, чтобы его не ставили на матчи ближайшего тура, который пройдет 12-14 февраля. Sky Sports сообщает, что на такой поступок рефери решился после многочисленных угроз, которые в последнее время получал он сам и члены его семьи. 52-летнего Дина не только оскорбляли в социальных сетях, но и угрожали убить.

Причиной такого поведения со стороны болельщиков стала его работа в последних матчах АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» (2 февраля, 9:0) и «Фулхэм» — «Вест Хэм» (6 февраля, 0:0).

Что сделал Дин

В матче на «Олд Траффорд» арбитр удалил двух футболистов «Саутгемптона»: на 2-й минуте красную карточку получил 19-летний полузащитник Александр Янкевиц, дебютировавший в основном составе «святых», а на 86-й минуте поле покинул защитник Ян Беднарек. При этом во втором эпизоде Дин сперва не удалил поляка за фол на форварде «МЮ» Антони Марсьяле в штрафной площади, а после просмотра видеоповтора изменил решение. Сразу после игры «Саутгемптон» обратился в лигу с просьбой не назначать больше на его матчи как самого Дина, так и ВАР — Ли Мейсона. Сам Беднарек, уходя с поля, заявил, что Марсьяль сказал ему во время просмотра видеоповтора: «Это не фол». Спустя два дня после матча Футбольная ассоциация отменила красную карточку Беднарека.

? Jan Bednarek didn't think it was a foul, Anthony Martial didn't think it was a foul, and neither did many pundits and fans watching.



So does the law needs to change?pic.twitter.com/AgORYpebtX — Sporting Life Football (@SportingLifeFC) February 2, 2021

В матче между «Фулхэмом» и «Вест Хэмом» произошел похожий эпизод. В добавленное время, перед розыгрышем штрафного, полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек попал локтем в лицо форварда соперника Александра Митровича. Дин после подсказки видеоассистента Ли Мейсона посмотрел повтор и удалил Соучека с поля, хотя Митрович говорил судье, что нарушения правил не было. Шел сильный ливень, и, вероятно, чех поднял руку, чтобы вытереть лоб от капель.

More VAR drama in the Premier League ?



Mike Dean sends off West Ham's Tomas Soucek for what looked like a totally accidental elbow ??? pic.twitter.com/LdP5933OQw — Goal (@goal) February 6, 2021

После игры экс-защитник «Ливерпуля», а сейчас эксперт Sky Sports Джейми Каррагер написал в Twitter: «ВАР не помогает судьям, а выставляет их в худшем свете». Бывший нападающий «Тоттенхэма» и ведущий ВВС Гари Линекер поддержал коллегу: «Точно. Надеюсь, они избавятся от системы. Хотя, конечно, этого не будет, но футбол проигрывает из-за этого».

Absolutely. Wish they would get rid of it. They won't, of course, but football is the poorer for it. https://t.co/hLzkezF9H0 — Gary Lineker ? (@GaryLineker) February 6, 2021

«Вест Хэм» подал апелляцию на решение Дина, и в понедельник красная карточка Соучека была аннулирована.

Как отреагировало руководство

Исполнительный директор премьер-лиги Ричард Мастерс призвал к активным действиям после обструкции Дина: «Непростительно то, что Дин и его семья подверглись оскорблениям и смертельным угрозам после того, как судья выполнил свою работу на матчах АПЛ. Майк и его семья могут рассчитывать на нашу полную поддержку в полиции. Такие вещи лишний раз подчеркивают необходимость более активных действий со стороны социальных сетей в этом отношении. Нужно вытравить оскорбления в интернете и выявлять тех, кто это делает».

Глава судейской коллегии Майк Райли добавил: «Угрозы и оскорбления такого рода абсолютно неприемлемы, и мы полностью поддерживаем решение Майка уведомить нас и полицию об этих сообщениях. Никто не должен становиться жертвой такого отвратительного поведения».