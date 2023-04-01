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Сегодня, 16:55

Гвардиола разбил Клоппа. «Сити» и «Ливерпуль» сейчас в разных лигах

Гоша Чернов
Корреспондент
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Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
Эрлин Холанн (верхний ряд, крайний слева) пропускал матч с «Ливерпулем».
Фото Reuters
Мохамед Салах забивает гол «Манчестер Сити».
Фото Reuters
Джек Грилиш обнимает Кевина Де Брейне.
Фото Reuters
1/4
Действующие чемпионы Англии не оставили шансов красным — 4:1.
Англия. Премьер-лига. 29-й тур
01 апр, 14:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:1
Ливерпуль

Все еще классика

Битвы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» за последние годы превратились в бренд. Мы уже привыкли, что именно эти две команды чаще всего вдвоем претендуют на чемпионство, а их встречи по зрелищности и качеству футбола стали затмевать даже испанское класико.

Но в этом сезоне все немного иначе. Пеп Гвардиола продолжает биться за первое место, а вот у Юргена Клоппа серьезные проблемы: если год назад «Ливерпуль» до последнего рассчитывал выиграть все основные титулы, то сейчас уже точно завершит сезон с одним уже забытым трофеем — Суперкубком Англии.

Но красным еще есть за что бороться: место в топ-4, как известно, в АПЛ сродни титулу, а «Ливерпуль» от зоны Лиги чемпионов пока очень далек. Хуже, что ему будто специально подстроили убийственный календарь: вслед за игрой с «Сити» красным предстоят встречи с «Челси» и «Арсеналом».

Мохамед Салах забивает гол «Манчестер Сити».
Фото Reuters

Мощный старт красных

Клопп, рассуждая на пресс-конференции о тяжелой серии матчей, бодрился — мол, такой календарь схож с Лигой чемпионов, из которой «Ливерпуль» уже вылетел. Не все восприняли подобное высказывание позитивно, хотя чувство юмора Клоппа часто спасало команду. Но тут, впрочем, спасение в прямом смысле пока и не требовалось: красные в текущем чемпионате отлично играют с представителями «большой шестерки».

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«Ливерпуль» избрал на игру ту модель, которая позволила обыграть «Сити» в первом круге: отказ от претензий на владение, 4-4-1-1 при игре без мяча, высокий прессинг с высокой же линией обороны и, конечно, резкие контратаки. Красные прекрасно находили свободные зоны, а на 17-й минуте Жота с Салахом наказали оппонентов за то, что те оборонялись слишком далеко от ворот.

Эрлин Холанн (верхний ряд, крайний слева) пропускал матч с «Ливерпулем».
Фото Reuters

Без Холанна

Пепа не смутил такой старт. Как не смутила его и травма Холанна — норвежец все-таки не выздоровел за перерыв на матчи сборных и наблюдал за игрой с трибун, а в основе вышел Альварес. Это должно было беспокоить болельщиков. Альварес, конечно, чемпион мира, но он совершенно не похож на Холанна. Однако игра с «Ливерпулем» доказала, что Гвардиола не разучился действовать с «ложной «девяткой».

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Альварес действовал чуть глубже вингеров и неоднократно опускался в середину поля для поиска мяча или передачи. В конце концов, действия аргентинца существенно повлияли на результат, но это произошло во втором тайме.

А до перерыва главным героем «Сити» стал Грилиш. При счете 0:1 Джек совершил фантастический рывок к своей штрафной и лишил Салаха верного голевого момента, а всего через минуту полузащитник сборной Англии ассистировал Альваресу.

Джек Грилиш обнимает Кевина Де Брейне.
Фото Reuters

Логичная победа Пепа

Первый тайм завершился вничью, но преимущество у «Сити» было ощутимым. К концу тайма Гвардиола разгадал все задумки Клоппа, и, послушав тренера в раздевалке, футболисты приступили к делу. Блистал Альварес: на 46-й минуте именно аргентинец выдал шикарную передачу из глубины на Мареза, который ассистировал Де Брейне. А чуть позже Хулиан продавил просевшую оборону «Ливерпуля» — его действия увенчались голом Гюндогана.

У красных все сломалось, но Клопп почему-то не спешил с заменами. Только на 70-й минуте он одновременно выпустил сразу четырех игроков, а такой массовый выход новых футболистов — всегда риск. Качества никто из них не добавил, хотя фрагментами у «Ливерпуля» что-то получалось. Однако все редкие моменты возникали в результате индивидуального мастерства, а не осмысленной игры в нападении. После замены Салаха впереди у «Ливерпуля» вообще стало тускло.

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А «Сити» продолжал давить и на 74-й минуте закольцевал матч логичным голом — Грилиш, проведший одну из лучших игр в голубой футболке, забил заслуженный мяч и установил окончательный счет.

4:1 — «Ливерпуль» продолжает отдаляться от зоны Лиги чемпионов, а «Сити» остается в чемпионской гонке. На сегодня это команды из разных лиг.

Джек Грилиш
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 22 3 3 66-26 69
2
 Ман. Сити 28 20 4 4 71-26 64
3
 МЮ 26 15 5 6 41-35 50
4
 Тоттенхэм 28 15 4 9 52-40 49
5
 Ньюкасл 26 12 11 3 39-19 47
6
 Брентфорд 27 10 12 5 43-34 42
7
 Брайтон 25 12 6 7 46-31 42
8
 Ливерпуль 27 12 6 9 48-33 42
9
 Фулхэм 27 11 6 10 38-37 39
10
 Челси 27 10 8 9 29-28 38
11
 Астон Вилла 27 11 5 11 35-39 38
12
 Кр. Пэлас 28 6 9 13 22-38 27
13
 Вулверхэмптон 28 7 6 15 22-41 27
14
 Эвертон 28 6 8 14 22-40 26
15
 Нот. Форест 27 6 8 13 22-49 26
16
 Лидс 27 6 8 13 35-44 26
17
 Лестер 27 7 4 16 38-47 25
18
 Вест Хэм 26 6 6 14 24-34 24
19
 Борнмут 27 6 6 15 25-54 24
20
 Саутгемптон 28 6 5 17 23-46 23
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.04 14:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 4 : 1
1.04 17:00
Арсенал – Лидс
 - : -
1.04 17:00
Борнмут – Фулхэм
 - : -
1.04 17:00
Брайтон – Брентфорд
 - : -
1.04 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 - : -
1.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 - : -
1.04 19:30
Челси – Астон Вилла
 - : -
2.04 16:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 - : -
2.04 18:30
Ньюкасл – МЮ
 - : -
3.04 22:00
Эвертон – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 21
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 16
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 8
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 26 1 8
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 26 1 4
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