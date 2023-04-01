Гвардиола разбил Клоппа. «Сити» и «Ливерпуль» сейчас в разных лигах
Все еще классика
Битвы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» за последние годы превратились в бренд. Мы уже привыкли, что именно эти две команды чаще всего вдвоем претендуют на чемпионство, а их встречи по зрелищности и качеству футбола стали затмевать даже испанское класико.
Но в этом сезоне все немного иначе. Пеп Гвардиола продолжает биться за первое место, а вот у Юргена Клоппа серьезные проблемы: если год назад «Ливерпуль» до последнего рассчитывал выиграть все основные титулы, то сейчас уже точно завершит сезон с одним уже забытым трофеем — Суперкубком Англии.
Но красным еще есть за что бороться: место в топ-4, как известно, в АПЛ сродни титулу, а «Ливерпуль» от зоны Лиги чемпионов пока очень далек. Хуже, что ему будто специально подстроили убийственный календарь: вслед за игрой с «Сити» красным предстоят встречи с «Челси» и «Арсеналом».
Мощный старт красных
Клопп, рассуждая на пресс-конференции о тяжелой серии матчей, бодрился — мол, такой календарь схож с Лигой чемпионов, из которой «Ливерпуль» уже вылетел. Не все восприняли подобное высказывание позитивно, хотя чувство юмора Клоппа часто спасало команду. Но тут, впрочем, спасение в прямом смысле пока и не требовалось: красные в текущем чемпионате отлично играют с представителями «большой шестерки».
«Ливерпуль» избрал на игру ту модель, которая позволила обыграть «Сити» в первом круге: отказ от претензий на владение, 4-4-1-1 при игре без мяча, высокий прессинг с высокой же линией обороны и, конечно, резкие контратаки. Красные прекрасно находили свободные зоны, а на 17-й минуте Жота с Салахом наказали оппонентов за то, что те оборонялись слишком далеко от ворот.
Без Холанна
Пепа не смутил такой старт. Как не смутила его и травма Холанна — норвежец все-таки не выздоровел за перерыв на матчи сборных и наблюдал за игрой с трибун, а в основе вышел Альварес. Это должно было беспокоить болельщиков. Альварес, конечно, чемпион мира, но он совершенно не похож на Холанна. Однако игра с «Ливерпулем» доказала, что Гвардиола не разучился действовать с «ложной «девяткой».
Альварес действовал чуть глубже вингеров и неоднократно опускался в середину поля для поиска мяча или передачи. В конце концов, действия аргентинца существенно повлияли на результат, но это произошло во втором тайме.
А до перерыва главным героем «Сити» стал Грилиш. При счете 0:1 Джек совершил фантастический рывок к своей штрафной и лишил Салаха верного голевого момента, а всего через минуту полузащитник сборной Англии ассистировал Альваресу.
Логичная победа Пепа
Первый тайм завершился вничью, но преимущество у «Сити» было ощутимым. К концу тайма Гвардиола разгадал все задумки Клоппа, и, послушав тренера в раздевалке, футболисты приступили к делу. Блистал Альварес: на 46-й минуте именно аргентинец выдал шикарную передачу из глубины на Мареза, который ассистировал Де Брейне. А чуть позже Хулиан продавил просевшую оборону «Ливерпуля» — его действия увенчались голом Гюндогана.
У красных все сломалось, но Клопп почему-то не спешил с заменами. Только на 70-й минуте он одновременно выпустил сразу четырех игроков, а такой массовый выход новых футболистов — всегда риск. Качества никто из них не добавил, хотя фрагментами у «Ливерпуля» что-то получалось. Однако все редкие моменты возникали в результате индивидуального мастерства, а не осмысленной игры в нападении. После замены Салаха впереди у «Ливерпуля» вообще стало тускло.
А «Сити» продолжал давить и на 74-й минуте закольцевал матч логичным голом — Грилиш, проведший одну из лучших игр в голубой футболке, забил заслуженный мяч и установил окончательный счет.
4:1 — «Ливерпуль» продолжает отдаляться от зоны Лиги чемпионов, а «Сити» остается в чемпионской гонке. На сегодня это команды из разных лиг.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|22
|3
|3
|66-26
|69
|
2
|Ман. Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|
3
|МЮ
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|
4
|Тоттенхэм
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|
5
|Ньюкасл
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|
6
|Брентфорд
|27
|10
|12
|5
|43-34
|42
|
7
|Брайтон
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|
8
|Ливерпуль
|27
|12
|6
|9
|48-33
|42
|
9
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|
10
|Челси
|27
|10
|8
|9
|29-28
|38
|
11
|Астон Вилла
|27
|11
|5
|11
|35-39
|38
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|6
|9
|13
|22-38
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|28
|7
|6
|15
|22-41
|27
|
14
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|
15
|Нот. Форест
|27
|6
|8
|13
|22-49
|26
|
16
|Лидс
|27
|6
|8
|13
|35-44
|26
|
17
|Лестер
|27
|7
|4
|16
|38-47
|25
|
18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|
19
|Борнмут
|27
|6
|6
|15
|25-54
|24
|
20
|Саутгемптон
|28
|6
|5
|17
|23-46
|23
|1.04
|14:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|4 : 1
|1.04
|17:00
|
Арсенал – Лидс
|- : -
|1.04
|17:00
|
Борнмут – Фулхэм
|- : -
|1.04
|17:00
|
Брайтон – Брентфорд
|- : -
|1.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|- : -
|1.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|- : -
|1.04
|19:30
|
Челси – Астон Вилла
|- : -
|2.04
|16:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|- : -
|2.04
|18:30
|
Ньюкасл – МЮ
|- : -
|3.04
|22:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|16
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|26
|1
|8
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|26
|1
|4