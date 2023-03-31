Братья из России зажигают в академиях «МЮ» и «Сити». Старший — будущая звезда «Юнайтед»
Старший — непобедимый боец
В Европе не так уж много российских футболистов, а воспитанников крупных академий — еще меньше. Иностранцу вообще тяжело попасть в зарубежную футбольную школу, а тем более в английскую, где после брексита ужесточились правила приема новичков. Поэтому история братьев Ибрагимовых во многом уникальна.
Их семья — более чем спортивная. Около пяти лет назад она перебралась из Буйнакска (Дагестан) в Великобританию, где четыре брата начали делать первые спортивные шаги. У старшего из них — Ибрагима Ибрагимова — уже успешно стартовала карьера. Он боец ММА, который в начале марта одержал четвертую победу на профессиональном уровне. Если считать и любительские бои по правилам ММА, то у Ибрагимова впечатляющая серия: 11-0-0.
В одной команде с детьми Роналду и Руни
Три других брата — будущие футболисты.
Младшего зовут Мухаммад, хотя в Англии его все называют просто Мо, как Салаха. Он играет за команду академии «Манчестер Сити» U-11, и в прошлом сезоне Мухаммад в составе «горожан» выиграл Национальный кубок — главный трофей Англии по своему возрасту. В финале «Манчестер Сити» обыграл «Челси».
У среднего брата более замысловатый путь: Гази Ибрагимову было девять лет, когда он поступил в академию «Шеффилд Юнайтед», но там он отучился лишь один сезон — когда семья Ибрагимовых переехала в Манчестер, Гази оказался в школе «Сити». Но голубую футболку он носил совсем недолго и уже два года защищает цвета «Манчестер Юнайтед».
Команда U-13 — одна из самых многообещающих в академии «красных дьяволов». В ней, например, постоянно забивает талантливая звезда соцсетей Джей Джей Габриэл, а еще осенью бок о бок с Гази играл Криштиану Роналду — младший. Другой узнаваемый бомбардир — старший сын Уэйна Руни Кай, наколотивший 56 мячей за прошлый сезон.
Гази в такой компании не теряется — он не только основной защитник команды, но и капитан. В середине марта «МЮ» стал чемпионом северной конференции Национального кубка своего возраста, и именно Ибрагимов выносил трофей для своих одноклубников.
Лидер и капитан
Ближе всех к взрослому футболу старший из трех братьев — Амир. Болельщики и одноклубники называют его Иброй, и это не только сокращение от фамилии, но и лестное сравнение, ведь, как и Златан, Амир — нападающий.
Амиру было 11 лет, когда он вместе с Гази оказался в академии «Шеффилд Юнайтед». Через год старший из братьев-футболистов напрямую перешел в академию «МЮ», где он уже дорос до приличных высот по меркам юношеского футбола.
Ибрагимов — капитан и один из лидеров команды U-15. Он исполняет штрафные и пенальти, и один из 11-метровых в прошлом мае принес «Юнайтед» победу над «Манчестер Сити» в финале престижного Кубка Альберта Фелана. Амир еще и зрелищно отпраздновал гол акробатическим сальто.
О лидерских и человеческих качествах Ибрагимова говорит прошлогодний эпизод из матча с «Тоттенхэмом». Амир неудачно подобрал бутсы и поскользнулся в чужой штрафной, находясь рядом с защитником, и арбитр назначил пенальти. Большинство форвардов на месте Ибры постаралось бы использовать подвернувшийся шанс, но капитан знал, что упал сам, поэтому подчеркнуто пробил слабо и прямо в руки голкиперу. Видео с этим эпизодом мгновенно стало вирусным и разлетелось повсюду.
«Большой интерес в Европе»
Ибрагимов вообще очень популярен в соцсетях — у него почти 120 тысяч подписчиков. Многие из них — мусульмане, которых привлекло недавнее видео, на котором Амир наизусть читает аяты из Корана. Кто-то подписался на Амира, когда узнал об экстраординарном случае двухмесячной давности: Ибрагимов принес победу «МЮ» U-16 в матче с «Ливерпулем», а сразу после финального свистка отправился на соседнее поле, где помог уже команде U-18 обыграть «Ливерпуль».
Смена игровых партнеров — это нормально для Ибрагимова. Ему всего 15, но в текущем сезоне Амир уже сыграл пять матчей за команду U-18, а в сентябре даже провел товарищескую игру с «Болтоном Б» за U-21, причем отметился в ней результативной передачей.
Минувшим летом Ибрагимов подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», по которому он будет находиться в академии до 17 лет, а уже затем оформит профессиональное соглашение с клубом. Издание Manchester Evening News, комментируя это, подчеркнуло, что к Ибрагимову есть «большой интерес в Европе».
Англия или Россия?
Клубная карьера Амира может сложиться как угодно, но цвета какой сборной он будет защищать? Ибрагимов — дагестанец, родившийся в России, но уже много лет он живет в Великобритании, где видят его потенциал. В феврале Амир дебютировал за юношескую сборную Англии (U-15), отыграв час в товарищеской встрече с Бельгией.
Впрочем, шансы увидеть Ибрагимова (и его братьев) в национальной команде России еще остаются, ведь можно сменить спортивное гражданство, даже сыграв за юношеские и молодежные сборные. Пока же выбор Амира объясним. В любом случае следить за карьерами братьев из России будет крайне любопытно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|22
|3
|3
|66-26
|69
|
2
|Ман. Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|
3
|МЮ
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|
4
|Тоттенхэм
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|
5
|Ньюкасл
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|
6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|
7
|Брайтон
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|
8
|Брентфорд
|27
|10
|12
|5
|43-34
|42
|
9
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|
10
|Челси
|27
|10
|8
|9
|29-28
|38
|
11
|Астон Вилла
|27
|11
|5
|11
|35-39
|38
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|6
|9
|13
|22-38
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|28
|7
|6
|15
|22-41
|27
|
14
|Лидс
|27
|6
|8
|13
|35-44
|26
|
15
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|
16
|Нот. Форест
|27
|6
|8
|13
|22-49
|26
|
17
|Лестер
|27
|7
|4
|16
|38-47
|25
|
18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|
19
|Борнмут
|27
|6
|6
|15
|25-54
|24
|
20
|Саутгемптон
|28
|6
|5
|17
|23-46
|23
|17.03
|23:00
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|1 : 2
|18.03
|18:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|3 : 0
|18.03
|18:00
|
Брентфорд – Лестер
|1 : 1
|18.03
|18:00
|
Саутгемптон – Тоттенхэм
|3 : 3
|18.03
|18:00
|
Вулверхэмптон – Лидс
|2 : 4
|18.03
|20:30
|
Челси – Эвертон
|2 : 2
|19.03
|17:00
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|4 : 1
|3.05
|22:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|- : -
|3.05
|22:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|- : -
|4.05
|22:00
|
Брайтон – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|16
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|26
|1
|8
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|26
|1
|4