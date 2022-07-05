Год назад жизнь Эриксена висела на волоске. Теперь он поможет Тен Хагу вывести «МЮ» из кризиса

Вернувшийся на поле в конце зимы датский полузащитник переходит в английский топ-клуб.

Чуть больше года назад Кристиан Эриксен находился между жизнью и смертью. Тогда весь футбольный мир молился о датчанине, которого прямо на поле спасали врачи. А мысли о продолжении карьеры были последними в списке желаний всех, кто наблюдал за происходившим на стадионе в Копенгагене. Лишь бы выжил.

В итоге Эриксен — после операции и установки кардиостимулятора, с которым запрещено играть в Италии — вернулся на поле. Спустя 259 дней после едва не случившейся трагедии Кристиан сыграл в АПЛ за скромный для игрока такого таланта «Брентфорд». Для начала всего лишь вышел на замену в безнадежной для его команды игре с «Ньюкаслом».

Но это было не так важно, как сам факт возвращения. Да еще и на глазах семьи, родителей и помогавших Эриксену врачей. Не менее красивой и трогательной историей стал первый матч за сборную, в котором Кристиан всего через минуту после выхода на замену на прекрасно знакомом ему со времен «Аякса» стадионе в Амстердаме забил первый гол в своей новой футбольной жизни.

Только просто вернуться — это не про Эриксена. Разве что опыт с «Интером» оказался не самым удачным, а так он всегда был звездой и лидером. В «Аяксе», в «Тоттенхэме», в сборной... «Брентфорд» — при всем уважении к протянувшему футболисту руку в сложной ситуации клубу — оказался слишком скромен для игрока такого уровня. А в том, что Эриксен все так же хорош, можно было убедиться, включив едва ли не любой матч «пчел».

Кристиан Эриксен. Фото AFP

Особняком в этом ряду стоит игра на «Стэмфорд Бридж», где «Брентфорд» разрывал оборону «Челси» (4:1) и победный мяч оказался на счету датского волшебника. И уже тогда пошли разговоры о том, что новый сезон Эриксен начнет в клубе более высокого уровня. А о наличии сразу нескольких предложений Кристиан заявил в середине мая, признавшись, что мечтает о Лиге чемпионов, однако этот пункт при выборе команды не будет иметь принципиального значения.

Тогда в списке претендентов на 30-летнего футболиста наряду с «Брентфордом» фигурировали «Тоттенхэм» и «МЮ», причем интерес со стороны «красных дьяволов» был обозначен еще ранней весной, когда клуб находился в процессе поиска нового главного тренера и не имел четкого представления, под какого специалиста будет выстраиваться трансферная кампания. Но в итоге фактор Эрика тен Хага сыграл ключевую роль.

А если быть совсем точным — беседа футболиста с главным тренером, после которой Эриксен дал устное согласие на переход в «Юнайтед». Получается, тен Хаг лично уговорил уже второго новичка, если, конечно, Френки де Йонг из любви к «Барселоне» не пойдет на резкое сокращение своей зарплаты в каталонском клубе. А ведь есть еще защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес и бразилец Антони, которых тен Хаг хочет привести с собой из Амстердама, но пока все упирается в желание «Аякса» получить за двух южноамериканцев 150 миллионов евро.

Вопрос в том, насколько Эриксен окажется полезен «МЮ», который обязан возвращаться в Лигу чемпионов. У кого-то на этот счет имеются сомнения, но если посмотреть комментарии на ресурсах болельщиков из красной части Манчестера, то там преобладает оптимизм с нотками восторга. Все-таки датчанин еще не едет с футбольной ярмарки и даже с учетом его медицинской истории находится в самом расцвете сил.

Отсюда и трехлетний контракт, который Эриксен должен подписать после традиционного для всех новичков обследования. Кроме того, у Кристиана, в отличие от недовольного всем и вся и собравшегося сменить клуб Криштиану Роналду, все в порядке с мотивацией играть на «Олд Траффорд». В этом плане они с обновляющимся «МЮ» нужны другу. А если все новички будут подписаны и тен Хагу придется выбирать между Донни ван де Беком, де Йонгом, Бруну Фернандешем и Эриксеном, то это будет приятная для тренера головная боль. И при выборе датчанин точно будет одним из первых номеров.