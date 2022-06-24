Криштиану на грани нервного срыва и покинет «МЮ»? В Европе даже нашли ему новый клуб

Что стоит за информационной атакой на португальца?

Пачка слухов

Криштиану Роналду уже 37 лет, но он остается полноценной звездой. Его будущее всегда широко обсуждается, даже если это обычные слухи. Контракт португальца с «Манчестер Юнайтед» истекает только следующим летом, однако он может покинуть клуб уже в это трансферное окно. По крайней мере, эту мысль пытаются донести сразу несколько изданий: португальская газета Record, испанская AS, а также итальянская La Repubblica.

Слухи вокруг Роналду стали разрастаться еще в мае — тогда авторитетный телеканал ESPN со ссылкой на свои источники сообщил, что португалец наотрез отказывается работать при Ральфе Рангнике. Якобы зимой Криштиану даже давил на боссов «МЮ» и настаивал на уходе немца. Проверить это сложно, но, как вы знаете, Рангник покинул и пост главного тренера, и позицию консультанта «Юнайтед». И если уход с первой должности ожидаем, то на второй Рангника видели и после назначения Эрика тен Хага.

Но слухи на этом не закончились. Сперва La Repubblica сообщила, что Роналду может перейти в «Рому» к Жозе Моуринью, а затем громким инсайдом разродилась AS — испанцы назвали португальца сменщиком Роберта Левандовски в «Баварии». В издании уверены, что Криштиану решил уйти из «Юнайтед», так как не видит шансов на трофей. Усилила беспокойство болельщиков «МЮ» португальская газета Record: там вообще написали, что Роналду «находится на грани нервного срыва» из-за катастрофической трансферной кампании «МЮ».

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Проблемы с составом

Сложно поверить в то, что 37-летний отец пятерых детей готов устроить истерику из-за уровня одноклубников и селекции клуба. Но проблемы у «МЮ» действительно наблюдаются. «Юнайтед» и так занял позорное шестое место в АПЛ и априори был обязан усиливать состав, а уж под нового тренера точно нужны футболисты. Более того, «красные дьяволы» уже расстались с Полем Погба, Джесси Лингардом, Эдинсоном Кавани, Хуаном Матой и Неманьей Матичем, а трансферов на вход нет вообще. При этом «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» уже подписали одного-двух именитых новичков. Разочарование усилено еще и тем, что Дарвин Нуньес до июня считался одной из основных целей «МЮ», но уругвайский форвард отправился к злейшим врагам в «Ливерпуль».

Роналду имеет полное право грустить из-за того, что в таком крупном клубе наблюдается кризис менеджмента, а в следующем сезоне великому португальцу придется играть в Лиге Европы. Но разве это повод уходить? Если верить британским СМИ, Криштиану получает в «МЮ» 385 тысяч фунтов в неделю, и мало кто может повторить эту зарплату. Будет сложно даже «Баварии», которую AS называет гипотетическим вариантом продолжения карьеры Роналду.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Португалец должен остаться

У мюнхенцев приоритетный вариант — сохранить Роберта Левандовски. Да, поляк уже объявил, что хочет уйти, но руководство «Баварии» не хочет его продавать ни в какую «Барселону». Контракт Левандовски действует еще год — более вероятно, что форвард останется в Мюнхене, а значит, путь для Роналду туда отсечен.

Куда еще? Для «Ромы» Криштиану слишком дорогой, да и зачем ему менять Лигу Европы на Лигу Европы? «Ювентус», о котором пишут итальянские инсайдеры, тоже маловероятен. Родной «Спортинг»? Было бы красиво, но не сейчас.