Юным и талантливым путь в АПЛ закрыт. Брексит поменял английский футбол

Теперь попасть в АПЛ из Евросоюза гораздо сложнее

Б ританцы подпадают под лимит

1 января 2021 года работа английских футбольных клубов и европейских агентов заметно усложнилась. В этот день в Великобритании в силу вступили новые правила перехода футболистов. Государство к этому шло давно: британцы официально покинули Евросоюз еще в 2020 году, но футболу дали время на перестройку. Правда, все равно никто к ней не был готов. И даже сейчас, спустя год после начала новой эры, клубы сталкиваются с трудностями.

Теперь английским игрокам стало сложнее попасть в зарубежные клубы. Раньше они считались гражданами государства, входящего в ЕС, и никаких проблем не возникало. Может быть, многие британские болельщики даже не подозревали, что в некоторых топ-лигах существует лимит на футболистов не из Евросоюза. Сейчас все усложнилось.

Конечно, есть исключения. К примеру, в «Роме» с прошлого года играют англичане Абрахам и Мэйтленд-Найлс, а Туанзебе из «Манчестер Юнайтед» недавно был арендован «Наполи». Но, к примеру, Хендерсон, второй вратарь «МЮ», не может покинуть скамейку клуба в том числе из-за дефицита вариантов продолжения карьеры. В АПЛ сейчас нет вакантных мест для вратарей, а европейские клубы неохотно берут голкиперов не из ЕС. И это объяснимо: в той же Италии лимит игроков без паспорта Евросоюза — три человека. Неразумно тратить один из трех слотов на вратаря, тем более что в самой Италии недостатка в голкиперах нет.

В иза для всех

Еще труднее стало переманивать игроков самим клубам. Британцы больше не могут подписывать контракты с легионерами младше 18 лет — это запрещено ФИФА. Причем топ-клубы из ЕС вроде «Реала» и «Баварии» по-прежнему могут так делать, так что в этом смысле АПЛ теперь отстает.

Но это не самое страшное: куда хуже, что теперь абсолютно все европейские футболисты обязаны получать разрешение на работу и проходить унизительную процедуру оценки таланта. Не новость, что в АПЛ всегда была сложная система одобрения трансферов игроков не из ЕС. Критериев много: число матчей за сборную, место этой сборной в рейтинге ФИФА, уровень клуба-продавца, успехи клуба-продавца на международной арене... Для получения разрешения на работу нужно набрать 15 баллов, и далеко не все агенты и клубы четко знают, как именно они начисляются.

Раньше эта процедура хотя бы не касалась стран Евросоюза, а сейчас калькулятор нужен для всех переходов иностранцев. Кроме того, до прошлого года важным критерием отбора были сумма трансфера и зарплата — клубы находили лазейку, просто заплатив больше. Теперь финансовая сторона сделки не имеет решающего значения.

С ложные критерии

«У вас на радаре может быть молодой талант, играющий в каждом матче второго испанского дивизиона, — приводит пример один из агентов в интервью The Athletic. — Но вторая лига Испании — это четвертая группа иерархии лиг. Поскольку он не играет за национальную сборную ввиду молодости, он не получит разрешение на работу».

Что за иерархия лиг? Футбольная ассоциация создала специальный рейтинг лиг, по которому оценивается уровень потенциального новичка. Чем сильнее турнир, тем больше баллов наберет футболист.

Существует пять групп:

Первая группа. Высшие дивизионы Англии, Испании, Италии, Германии, Франции.

Вторая группа. Высшие дивизионы Португалии, Бельгии, Нидерландов, Турции, а также английский чемпионшип.

Третья группа. Высшие дивизионы Шотландии, Мексики, Аргентины, Бразилии, а также РПЛ.

Четвертая группа. Высшие дивизионы Чехии, Хорватии, Швейцарии, Украины, Греции, Колумбии, Австрии, Дании, а также МЛС и вторые дивизионы Испании, Германии, Франции.

Пятая группа. Высшие дивизионы Швеции, Норвегии, Польши, Словении, Чили, Сербии, Китая, Уругвая.

Шестая группа. Все остальные лиги.

Но есть и другой критерий — игры за национальную сборную. Тут все зависит от рейтинга ФИФА. К примеру, футболист из страны первой десятки рейтинга должен провести как минимум 30% матчей своей сборной за последний год — тогда он получит автоматическое разрешение на работу. А если он сыграл 20% матчей, то наберет только 10 баллов, так что еще 5 нужно будет где-то добирать. Для наших игроков порог еще выше — Россия в рейтинге ФИФА занимает место с 31-го по 50-е, так что потенциальному новичку нужно провести минимум 70% матчей сборной за год.

В общем, запутаться можно легко. И если раньше эта головная боль не касалась большинства футболистов из Европы, то сейчас перед переходом в АПЛ калькулятор должны доставать даже испанцы с итальянцами.

К ак обойти ограничения

Собеседник The Athletic утверждает, что в последний год клубы не раз отказывались от трансфера игрока на стадии оценки баллов. Может быть, из-за новых правил АПЛ не смогла приобрести перспективного бельгийца или француза.

Обходные пути есть. Например, «Манчестер Сити» может использовать клубы City Football Group в других странах для обкатки талантов. Недавно контрольным пакетом акций «Саутгемптона» завладела компания Sport Republic, которая тоже планирует создать футбольную мини-империю.

Возможно, препятствия на пути футболистов будут вырастать, но, может быть, это и не совсем плохо: таким образом повысится качество лиги. С другой стороны, в АПЛ теперь будут реже приезжать молодые иностранные таланты, и в будущем это точно скажется.