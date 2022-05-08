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«Тоттенхэм» прибил чемпионскую интригу в АПЛ. «Ливерпуль» останется без великого достижения

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 36-го тура АПЛ
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Эмерсон Роял («Тоттенхэм») и Мохамед Салах «Ливерпуль».
Фото Reuters
Сон Хын Мин, Джордан Хендерсон и Трент Александер-Арнольд.
Фото Reuters
1/2
Скорее всего, квадрупл мы не увидим.
Англия. Премьер-лига. 36-й тур
07 мая, 21:45. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:1
Тоттенхэм Хотспур
Голы
Сон Хын Мин, 56 (0:1), Диас, 74 (1:1)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон (Цимикас, 64) Александр-Арнолд Фабинью (Кейта, 88) Тиагу Алькантара Хендерсон (Диогу Жота, 65) Диас Мане Салах
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Ромеро Эмерсон Роял Дайер Сессеньон (Санчес, 78) Дэвис Хейбьерг Бентанкур Сон Хын Мин (Бергвайн, 90+1) Кейн Кулушевски (Уинкс, 85)
Предупреждения
Цимикас 69’, Фабинью 80’, Кейта 90+3’  -  Дэвис 53’, Сессеньон 70’
Судьи
Оливер (Англия)

Обидно, что «Ливерпуль» не додавил «Тоттенхэм». Вот правда жаль. И дело тут не в симпатиях к красным. Просто очень хотелось, чтобы невероятная чемпионская гонка в АПЛ была актуальна до последних минут последнего тура. Теперь же в такой расклад верится не очень сильно.

Да, «Ливерпуль» сравнялся по очкам с «Манчестер Сити» и даже вышел на первое место благодаря лучшей разности мячей (в Англии это первый дополнительный показатель) — «+64» против» «+63». Но у «Сити» матч в запасе — в воскресенье команда Пепа Гвардиолы сыграет дома с «Ньюкаслом». Далее в расписании — «Вулверхэмптон» (г), «Вест Хэм» (г) и «Астон Вилла» (д). Всех их не назовешь аутсайдерами, а тренирующий «Виллу» Стивен Джеррард будет очень стараться, чтобы помочь родному клубу. Но слабо верится в то, что «МС» способен кому-то из них проиграть. Сгонять вничью, напоровшись, например, на слабую реализацию — возможно, но такое «Сити» может себе позволить.

Жаль еще и потому, что теперь, скорее всего, мы не увидим квадрупл «Ливерпуля». Понятно, что у болельщиков «Сити», «Челси» и «Реала» другое мнение, но очень хотелось стать свидетелем исторического достижения, а потом говорить: «Я это видел». Такие истории двигают вперед всю индустрию.

Сон Хын Мин, Джордан Хендерсон и Трент Александер-Арнольд. Фото Reuters
Сон Хын Мин, Джордан Хендерсон и Трент Александер-Арнольд.
Фото Reuters

«Тоттенхэм» стал второй командой в этом сезоне после «МС», кого «Ливерпуль» так и не смог обыграть. В первом круге тоже была ничья — 2:2. Перед Рождеством команды выдали очень бодрый матч в Лондоне. Тогда «шпоры» успешно использовали один и тот же прием: пользуясь высокой линией обороны «Ливерпуля», раз за разом забрасывали мяч за спину защитникам красных. Просто, но очень эффективно.

Сейчас такого уже не было. Просто потому, что забрасывать мяч было особо некому. «Ливерпуль» длительными отрезками вжимал «Тоттенхэм» в его штрафную, где часто было по 6-7 человек в белых футболках, а нападающие гостей пытались зацепиться за подбор. Когда давление красных чуть ослабевало, получалось сбегать в атаку, но в целом игра была куда более односторонней, чем в Лондоне.

Ну и, конечно, Антонио Конте очень повезло, что у него есть Харри Кейн. Именно капитан «Тоттенхэма» сделал гол на ровном месте. Принял мяч, выиграл борьбу, и, получив пространство, не стал бить с линии штрафной, хотя все этого ждали, а покатил мяч Райану Сессеньону — и тот уже вывел на пустой угол Сона.

«Ливерпуль» сравнял счет (тут, кстати, «Тоттенхэму» помешала их кучность в штрафной — случился рикошет после попытки Луиса Диаса, но вообще, 13 заблокированных ударов — это сильно и очень показательно), но на этом все и закончилось. Времени было еще 20 минут, все мы помним «Never give up» на майке Мо Салаха, камбэки с «Барселоной» или «Дортмундом» в первый сезон Юргена Клоппа, однако сейчас не получилось даже устроить финальный навал с бомбардировкой штрафной и ревом «Энфилда».

«Ливерпуль» выглядел каким-то выхолощенным и истощенным, причем больше эмоционально, чем физически. Красные выдали мощнейший рывок с 13 победами в 14 матчах АПЛ, параллельно продвигаясь по сетке в трех других турнирах, но даже с точки зрения теории вероятности было понятно, что рано или поздно случится осечка. Так и произошло.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Антонио Конте
Гарри Кейн
Мохамед Салах
Стивен Джеррард
Хосеп Гвардиола
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
5
5
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 35 25 8 2 87-23 83
2
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
3
 Челси 35 19 10 6 70-31 67
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 35 19 5 11 60-40 62
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 35 15 5 15 35-34 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
11
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
12
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
13
 Астон Вилла 34 13 4 17 47-47 43
14
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 35 6 4 25 32-70 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
Результаты / календарь
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33 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.05 17:00
Бернли – Астон Вилла
 1 : 3
7.05 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 3 : 0
7.05 17:00
Кр. Пэлас – Уотфорд
 1 : 0
7.05 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 2 : 2
7.05 19:30
Брайтон – МЮ
 4 : 0
7.05 21:45
Ливерпуль – Тоттенхэм
 1 : 1
8.05 16:00
Арсенал – Лидс
 - : -
8.05 16:00
Лестер – Эвертон
 - : -
8.05 16:00
Норвич – Вест Хэм
 - : -
8.05 18:30
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 27 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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