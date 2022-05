Работал в пиццерии отца, в 19 лет стал миллионером. Как начинал суперагент мирового футбола

Истории о Мино Райоле.

30 апреля умер Мино Райола — возможно, самый влиятельный агент в мировом футболе, один из лучших, если не самый, агентов в мировом футболе. Он ушел рано — всего в 54 года, но успел стать легендой.

Райола родился в маленьком итальянском городке Ночера-Инферьоре, но вскоре родители перевезли его в голландский Харлем. Отец Райолы сохранил связь с родиной и открыл пиццерию и назвал ее «Неаполь», а сам будущий агент с юных лет начал помогать папе. Мино еще в детстве легко справлялся с изучением языков (будучи агентом, он разговаривал на семи разных языках), поэтому голландский он выучил первым в семье. Вскоре талантливый подросток перешел от обслуживания столов и мытья полов в ресторане к ведению бизнес-переговоров от имени отца.

Дела пиццерии шли в гору, но Райола хотел развиваться самостоятельно. В 19 лет он приобрел местную франшизу «Макдоналдс» и продал ее застройщику, благодаря чему стал миллионером. Молодой предприниматель создал компанию Intermezzo, которая помогла нескольким голландским футболистам перебраться в серию А. Среди них был и Деннис Бергкамп, чей трансфер из «Аякса» в «Интер» получился не самым удачным, но затем футболист раскрылся в «Арсенале».

Первым клиентом Райолы в одиночном плавании стал чешский полузащитник Павел Недвед. 23-летний игрок в 1996 году перешел из пражской «Спарты» в «Лацио».

Райола никогда не отличался скромностью, и его сложно винить в этом. «Я не раз менял игру с экономической точки зрения», — хвастался футбольный агент в интервью The Athletic. Или же вот такая цитата The Financial Times: «Прозвучит высокомерно, но я вижу изменения в футболе еще до того, как они случаются».

Златан Ибрагимович и Мино Райола. Фото Getty Images

Вскоре в карьере Райолы появился молодой шведский нападающий из «Аякса» — Златан Ибрагимович. Их первую встречу нарядившийся в дорогой костюм игрок запомнил навсегда: «Мы забронировали столик в ресторане, и я действительно не знал, кого ждать. В итоге приехал парень в джинсах и простой черной футболке». А потом этот простой парень в джинсах и черной футболке провернул несколько трансферов с участием Златана на десятки миллионов евро.

Райолу не любили тренеры и болельщики, но зато у него были отличные отношения со всеми футболистами. «Я в этом бизнесе не для того, чтобы меня любили все. Я здесь, чтобы меня любили моя семья и мои игроки, а на остальное мне плевать», — откровенничал Райола с The Athletic.

И ведь действительно ему было плевать. Райола не знал авторитетов. Самый известный конфликт в его карьере — спор с сэром Алексом Фергюсоном из-за Поля Погба. Райола разглядел талант французского полузащитника из академии «Манчестер Юнайтед» и захотел улучшить ему финансовые условия. Однако договориться не удалось, и в 2012 году Погба в качестве свободного агента присоединился к «Ювентусу». Фергюсон позднее очень негодовал, рассуждая о том, почему «МЮ» не продлил контракт с французом:

«Поль Погба? У него просто дерьмовый агент. Я не доверял ему с момента, как встретился с ним. У Поля был контракт на три года с опцией продления на год, но появился Райола».

Поль Погба. Фото AFP

Спустя четыре года хитрый агент провернул самый дорогой на тот момент трансфер в истории футбола — камбэк Погба в «МЮ» за 105 миллионов евро. А о ситуации с отъездом в Италию Райола вспоминал исключительно с позиции футбола: «Переход в 2012 году был необходим, иначе Погба не спрогрессировал бы так, как он это сделал».

Но на самом деле Райола никогда не стеснялся выражать негативное мнение о тренерах. «Как тренер Гвардиола фантастический, а как человек — он абсолютный ноль, трус, собака», — отзывался агент об испанце.

Однажды Райола даже сделал выпад в сторону Юргена Клоппа, защищая... Марио Балотелли! «Марио был образцовым, он никогда не жаловался, когда ему приходилось тренироваться в одиночку. Разумеется, Клопп был несправедлив, он был куском дерьма», — рассказывал он о том, как главный тренер «Ливерпуля» не дал шанса проявить себя скандальному итальянцу.

И таких цитат Райолы можно найти еще десятки. Этот человек отдавал всего себя работе. Он раздувал шумиху в СМИ и отводил внимание от футболистов в плохие для них периоды, становился живым щитом и принимал на себя всю грязь со стороны общественности. А когда игроки были в ударе, хвалил их всеми возможными способами. «Ибрагимович как Джоконда», — так агент и друг Златана описывал шведа. Неудивительно, что по окончании карьеры футболиста Ибра хочет устроиться в агентство Райолы. Ведь Мино был другом для всех игроков, в чьей жизни он появился.