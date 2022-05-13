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«Тоттенхэм» не дал «Арсеналу» впервые за шесть лет выйти в Лигу чемпионов. Гонка за топ-4 в АПЛ продолжается

«Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» в дерби Северного Лондона
Леонид Александров
Корреспондент
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12 мая. «Тоттенхэм» — «Арсенал» — 3:0.
Фото Reuters
12 мая. «Тоттенхэм» — «Арсенал» — 3:0.
Фото Reuters
12 мая. «Тоттенхэм» — «Арсенал» — 3:0.
Фото Reuters
1/3
«Шпоры» разгромили «канониров» в дерби Северного Лондона — 3:0.
Англия. Премьер-лига. 22-й тур
12 мая, 21:45. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
3:0
Арсенал
Голы
Кейн, 22 (1:0), Кейн, 37 (2:0), Сон Хын Мин, 47 (3:0)
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Санчес Эмерсон Роял Дайер Сессеньон Дэвис (Родон, 82) Хейбьерг Бентанкур Сон Хын Мин (Бергвайн, 72) Кейн Кулушевски (Лукас Моура, 72)
Арсенал
Рамсдейл Габриэл Магальяйнс (Нуну Тавареш, 76) Холдинг Седрик Суариш Томиясу Сака Эдегор Эль-Нени Джака Нкетиа (Ляказетт, 73) Мартинелли (Смит-Роу, 64)
Предупреждения
Дэвис 17’  -  Холдинг 26’, Смит-Роу 86’, Эдегор 88’, Джака 90+1’
Удаления
Холдинг 33’ (вторая ж.к)
Судьи
Тирни (Англия)

Несмотря на то, что до конца еще два тура и борьба за место в топ-4 и путевку в Лигу чемпионов продолжается, уже сейчас можно сказать, что обе команды провели довольно спорный сезон: фанаты отправляли «Тоттенхэм» и «Арсенал» как в чемпионшип, так и в борьбу за титул АПЛ, настолько велик был контраст между отдельно взятыми матчами у лондонских клубов.

«Канониры» начали чемпионат с трех поражений с общим счетом 0:9 и последнего места в лиге, но к северолондонскому дерби подошли с отставанием от идущего третьим «Челси» всего в одно очко. К тому же на днях главный тренер «Арсенала» Микель Артета продлил контракт с клубом до 2025 года.

Эмерсон Роял (&laquo;Тоттенхэм&raquo;) и&nbsp;Мохамед Салах &laquo;Ливерпуль&raquo;. «Тоттенхэм» прибил чемпионскую интригу в АПЛ. «Ливерпуль» останется без великого достижения

В «Тоттенхэме» новому наставнику не выказали такого доверия. Нуну Эшпириту Санту, наоборот, шел первым в АПЛ после трех матчей, но был уволен после провального осеннего отрезка. Зато итальянское влияние пошло на пользу «шпорам». Спортивный директор Фабио Паратичи пригласил на позицию тренера Антонио Конте, а зимой привел сразу двоих футболистов из своего бывшего клуба, «Ювентуса», — Родриго Бентанкура и Деяна Кулушевски.

Новички отлично прижились, благодаря чему «Тоттенхэм» создал и разрушил чемпионскую гонку, дважды обыграв «Манчестер Сити» (первая победа при Санту) и дважды сохранив ничью в матчах с «Ливерпулем». Зато с командами попроще «шпоры» часто теряли очки, из-за чего не смогли закрепиться в топ-4.

12 мая. «Тоттенхэм» — «Арсенал» — 3:0. Фото Reuters
12 мая. «Тоттенхэм» — «Арсенал» — 3:0.
Фото Reuters

Шансы на Лигу чемпионов у подопечных Конте оставались только в случае победы над конкурентом — «Арсеналом». Менее мотивированные «канониры», которые даже в случае поражения оставались хозяевами своей судьбы, и сами были не прочь подсобить соперникам. В середине первого тайма бенефис устроили защитники Седрик Соареш и Роб Холдинг. Первый завалил Сон Хын Мина в штрафной и позволил Харри Кейну отличиться с пенальти. Второй же за получил два предупреждения за три минуты.

Особенно глупо со стороны Холдинга было размахивать локтями в борьбе с быстроногим Соном при желтой карточке в пассиве. Английский защитник попал в лицо корейскому форварду и отправился отдыхать. Спустя четыре минуты после удаления «Тоттенхэм» воспользовался большинством и увеличил преимущество до двух мячей. Кейн сделал дубль и довел число голов в АПЛ до 15. С таким количеством точных ударов капитан сборной Англии стал 4-м бомбардиром лиги (а еще у него восемь ассистов), а ведь еще в декабре у него было «1+1» в 13 играх чемпионата.

12 мая. «Тоттенхэм» — «Арсенал» — 3:0. Фото Reuters
12 мая. «Тоттенхэм» — «Арсенал» — 3:0.
Фото Reuters

После перерыва Сон закрыл вопросы о результате встречи, забив 21-й гол в АПЛ. Старания «Арсенала» в меньшинстве ни к чему не привели. Более того, «шпоры» на кураже могли забить еще несколько мячей, но вратарь Аарон Рамсдейл спас «канониров» от полного унижения.

Трех мячей «Тоттенхэму» хватило для более чем уверенной победы в дерби Северного Лондона. Для попадания в ЛЧ команде Конте теперь нужно обыгрывать «Бернли» и «Норвич» и ожидать осечки от «Арсенала» в играх с «Эвертоном» и «Ньюкаслом».

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 36 28 5 3 94-22 89
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Арсенал 36 21 3 12 56-45 66
5
 Тоттенхэм 36 20 5 11 63-40 65
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 36 15 5 16 36-39 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Лестер 35 12 9 14 52-56 45
11
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
12
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
13
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
14
 Астон Вилла 35 13 4 18 48-49 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 35 10 6 19 37-56 36
17
 Лидс 36 8 10 18 39-77 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 36 6 5 25 32-70 23
20
 Норвич 36 5 6 25 22-78 21
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38 тур
28.04 21:45
МЮ – Челси
 1 : 1
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
15.05 16:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 - : -
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 - : -
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 - : -
15.05 18:30
Эвертон – Брентфорд
 - : -
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
17.05 21:45
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 28 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 25 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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