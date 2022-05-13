«Тоттенхэм» не дал «Арсеналу» впервые за шесть лет выйти в Лигу чемпионов. Гонка за топ-4 в АПЛ продолжается
Несмотря на то, что до конца еще два тура и борьба за место в топ-4 и путевку в Лигу чемпионов продолжается, уже сейчас можно сказать, что обе команды провели довольно спорный сезон: фанаты отправляли «Тоттенхэм» и «Арсенал» как в чемпионшип, так и в борьбу за титул АПЛ, настолько велик был контраст между отдельно взятыми матчами у лондонских клубов.
«Канониры» начали чемпионат с трех поражений с общим счетом 0:9 и последнего места в лиге, но к северолондонскому дерби подошли с отставанием от идущего третьим «Челси» всего в одно очко. К тому же на днях главный тренер «Арсенала» Микель Артета продлил контракт с клубом до 2025 года.
В «Тоттенхэме» новому наставнику не выказали такого доверия. Нуну Эшпириту Санту, наоборот, шел первым в АПЛ после трех матчей, но был уволен после провального осеннего отрезка. Зато итальянское влияние пошло на пользу «шпорам». Спортивный директор Фабио Паратичи пригласил на позицию тренера Антонио Конте, а зимой привел сразу двоих футболистов из своего бывшего клуба, «Ювентуса», — Родриго Бентанкура и Деяна Кулушевски.
Новички отлично прижились, благодаря чему «Тоттенхэм» создал и разрушил чемпионскую гонку, дважды обыграв «Манчестер Сити» (первая победа при Санту) и дважды сохранив ничью в матчах с «Ливерпулем». Зато с командами попроще «шпоры» часто теряли очки, из-за чего не смогли закрепиться в топ-4.
Шансы на Лигу чемпионов у подопечных Конте оставались только в случае победы над конкурентом — «Арсеналом». Менее мотивированные «канониры», которые даже в случае поражения оставались хозяевами своей судьбы, и сами были не прочь подсобить соперникам. В середине первого тайма бенефис устроили защитники Седрик Соареш и Роб Холдинг. Первый завалил Сон Хын Мина в штрафной и позволил Харри Кейну отличиться с пенальти. Второй же за получил два предупреждения за три минуты.
Особенно глупо со стороны Холдинга было размахивать локтями в борьбе с быстроногим Соном при желтой карточке в пассиве. Английский защитник попал в лицо корейскому форварду и отправился отдыхать. Спустя четыре минуты после удаления «Тоттенхэм» воспользовался большинством и увеличил преимущество до двух мячей. Кейн сделал дубль и довел число голов в АПЛ до 15. С таким количеством точных ударов капитан сборной Англии стал 4-м бомбардиром лиги (а еще у него восемь ассистов), а ведь еще в декабре у него было «1+1» в 13 играх чемпионата.
После перерыва Сон закрыл вопросы о результате встречи, забив 21-й гол в АПЛ. Старания «Арсенала» в меньшинстве ни к чему не привели. Более того, «шпоры» на кураже могли забить еще несколько мячей, но вратарь Аарон Рамсдейл спас «канониров» от полного унижения.
Трех мячей «Тоттенхэму» хватило для более чем уверенной победы в дерби Северного Лондона. Для попадания в ЛЧ команде Конте теперь нужно обыгрывать «Бернли» и «Норвич» и ожидать осечки от «Арсенала» в играх с «Эвертоном» и «Ньюкаслом».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|36
|28
|5
|3
|94-22
|89
|
2
|Ливерпуль
|36
|26
|8
|2
|89-24
|86
|
3
|Челси
|36
|20
|10
|6
|73-31
|70
|
4
|Арсенал
|36
|21
|3
|12
|56-45
|66
|
5
|Тоттенхэм
|36
|20
|5
|11
|63-40
|65
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|36
|16
|7
|13
|57-46
|55
|
8
|Вулверхэмптон
|36
|15
|5
|16
|36-39
|50
|
9
|Брайтон
|36
|11
|14
|11
|38-42
|47
|
10
|Лестер
|35
|12
|9
|14
|52-56
|45
|
11
|Кр. Пэлас
|35
|10
|14
|11
|46-42
|44
|
12
|Ньюкасл
|36
|11
|10
|15
|40-61
|43
|
13
|Брентфорд
|36
|12
|7
|17
|44-52
|43
|
14
|Астон Вилла
|35
|13
|4
|18
|48-49
|43
|
15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|
16
|Эвертон
|35
|10
|6
|19
|37-56
|36
|
17
|Лидс
|36
|8
|10
|18
|39-77
|34
|
18
|Бернли
|35
|7
|13
|15
|32-49
|34
|
19
|Уотфорд
|36
|6
|5
|25
|32-70
|23
|
20
|Норвич
|36
|5
|6
|25
|22-78
|21
|28.04
|21:45
|
МЮ – Челси
|1 : 1
|15.05
|14:00
|
Тоттенхэм – Бернли
|- : -
|15.05
|16:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|- : -
|15.05
|16:00
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|15.05
|16:00
|
Вулверхэмптон – Норвич
|- : -
|15.05
|16:00
|
Лидс – Брайтон
|- : -
|15.05
|16:00
|
Уотфорд – Лестер
|- : -
|15.05
|18:30
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|16.05
|22:00
|
Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|17.05
|21:45
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|28
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|25
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7