«Челси» потратил на игроков больше 400 миллионов евро после ухода Абрамовича. Но пока сумасшедшие вложения не помогают клубу

Синие очень активны на трансферном рынке.

143 миллиона за полмесяца

«Челси» — хедлайнер и главный ньюсмейкер нынешнего январского трансферного окна. Не только в АПЛ, но и, пожалуй, во всей Европе. Впрочем, за последние 20 лет этот факт превратился если не в обыденность, то во что-то совсем неудивительное.

Прошло чуть больше половины месяца, а синие уже приобрели украинского вингера Михаила Мудрика (70 миллионов евро (здесь и далее все суммы по данным Transfermarkt ) плюс еще 30 миллионов в виде бонусов), французского защитника Бенуа Бадиашиля (38 миллионов), ивуарийского форварда Давида Фофана (12 миллионов), за 11 миллионов арендовали на полгода Жоау Феликса. Плюс подписали 18-летнего бразильца Андрея Сантоса из «Васку да Гамы» за 12,5 миллиона евро, но это скорее привычная для «Челси» история на вырост — не факт, что хавбек вообще когда-нибудь доедет до Лондона.

И, в общем, можно не сомневаться, что это далеко не конец и за оставшиеся две недели трансферного окна на «Стэмфорд Бридж» появятся еще новички. Разумеется, дорогостоящие. Например, хорватский защитник Йошко Гвардиол из «Лейпцига» или вингер Нони Мадуеке из ПСВ. И это еще заглохла история с лучшим молодым игроком ЧМ-2022 Энцо Фернандесом.

Но и так уже набежало трат на 143,5 миллиона евро. С таким чеком синие попали бы в топ-10 главных покупателей прошлого лета, расположившись на 8-й строчке рейтинга. Который, кстати, они и так возглавляли: в прошлый период дозаявок «Челси» потратил на новичков без малого 279 миллионов евро.

Казалось бы, можно только радоваться такому неравнодушию новых владельцев клуба в лице американского магната Тодда Боэли и консорциума Clearlake Capital. Но вообще все это пока больше похоже на хаос, а поведение «Челси» на рынке после прихода американских хозяев если и можно как-то описать, то исключительно прилагательными вроде «бездумное», «капризное», «дикое», «импульсивное», «бессистемное».

Марк Кукурелья. Фото Reuters

Провальный летний шопинг

Просто напомним здесь, кого взял «Челси» летом:

— Весли Фофана (80 миллионов евро) — 6 матчей во всех турнирах, 488 минут на поле. 22-летний французский центральный защитник, у которого и без того был настораживающий анамнез, подтверждает репутацию хрустального игрока: две травмы колена и уже 18 пропущенных матчей;

— Марк Кукурелья (65,3 миллиона) — 22 матча и 1399 минут во всех турнирах, но в последнее время, будучи здоровым, проигрывает конкуренцию на левом фланге 18-летнему воспитаннику «Челси» Льюису Холлу. Хотя в «Брайтоне» испанец раскрылся как раз при Грэме Поттере и, казалось бы, при знакомом тренере должен быть в порядке.

— Рахим Стерлинг (56,2 миллиона) — 21 матч и 1609 минут во всех турнирах, 6 голов и 3 ассиста. Пожалуй, единственный, к кому нет особых вопросов.

— Калиду Кулибали (38 миллионов) — 20 матчей и 1631 минута во всех турнирах, 2 гола. Сенегалец пока и близко не тот стержневой игрок, каким был в «Наполи», но это объяснимо — новая лига, смена тренера, вихрь разных схем, меняющиеся партнеры.

— Карни Чуквуэмека (18 миллионов) — 10 матчей, 335 минут во всех турнирах. 18-летнего хавбека взяли в «Астон Вилле» в рамках традиционной для «Челси» скупки перспективных юниоров, но из-за вала травм, обрушившихся на команду, он даже получает игровое время.

— Пьер-Эмерик Обамеянг (12 миллионов) — 17 матчей и 840 минут во всех турнирах, 3 гола и 1 передача. Габонца взяли на флажке трансферного окна, поскольку тогдашний тренер Томас Тухель не хотел оставаться с единственным профильным нападающим — Армандо Бройей. Но пока он растворился в общей синей массе.

— Денис Закария (3 миллиона за аренду) — 7 матчей и 473 минуты во всех турнирах, 1 гол. Швейцарского опорника взяли из «Ювентуса» в последний день летнего окна, из-за многочисленных травм в последние пару недель начал регулярно играть.

Кто из этого списка реально усилил команду? Вопрос, который можно назвать риторическим.

Бенуа Бадиашиль. Фото Reuters

Январские грабли?

То же самое мы наблюдаем и в январе. Понадобилась бы покупка Бадиашиля, если бы летом сработали как надо и не отдали 80 миллионов за Фофана, да еще выписав тому 7-летний контракт, — защитника большого потенциала, но рискующего повторить судьбу Джонатана Вудгейта?

22-летний Мудрик — талантливый парень, неплохо показавший себя на уровне Лиги чемпионов. Украинца очень хотел заполучить «Арсенал», чьи фанаты оказались очень обижены, что тот выбрал не Северный, а Западный Лондон, и даже организовали флешмоб по отписке от соцсетей игрока. Но стоит ли он таких денег и реально ли он нужен «Челси»? У синих есть Стерлинг, Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш, Мейсон Маунт, Кай Хаверц, плюс могущие закрыть позицию атакующего полузащитника или вингера Конор Галлахер, Обамеянг и Жоау Феликс. Летом из аренды в «Байере» должен вернутся Каллум Хадсон-Одои. Наконец, еще осенью достигнута принципиальная договоренность с «Лейпцигом» о переходе лучшего игрока бундеслиги Кристофера Нкунку — его выкуп обойдется в 55 миллионов евро.

10 человек, а вместе с Мудриком получается все 11 — целая команда. Практически мечта Пепа Гвардиолы, который как-то сказал, что хотел бы выпустить состав из одних полузащитников. Тут же «десятки» и вингеры. Хорошо, возможно, сейчас наконец уйдет Зиеш, Хадсон-Одои останется в Германии, Феликс вернется в «Атлетико» — останется восемь. При этом достойного центрфорварда, способного дать команде качество на этой позиции, в «Челси» так и нет.

Но Мудрика, как утверждает The Athletic , по крайней мере очень хотел Поттер. 47-летний тренер считает, что украинец реально способен усилить атаку «Челси», которая остро нуждается в свежем импульсе — пока синие с 22 голами делят 12-е место в АПЛ по забитым мячам. Учитывая, что на фоне кризиса пошли разговоры о возможной отставке 47-летнего специалиста, такой трансфер — лучший вотум доверия от владельцев. Потому что покупать за 100 миллионов игрока для тренера, в которого не веришь, — это уж совсем какое-то безумие.

Кроме того, в декабре, во время паузы на ЧМ-2022, Поттер летал в Калифорнию, где встречался с одним из совладельцев клуба Бехдадом Эгбали. «Я уверен в себе как никогда и ощущаю поддержку даже больше, чем три месяца назад, когда устроился на эту работу», — сказал тренер по возвращении.

Тодд Боэли. Фото Global Look Press

Решать все будет Боэли?

Впрочем, покупать игрока только потому, что его хочет тренер, тоже крайне сомнительная стратегия. Несомненно, это понимает и Поттер, который до «Челси» работал в «Брайтоне» — образцовом с точки зрения селекции клубе, где активно применялся высокотехнологичный подход, основанный на изучении большого массива данных. Летом у синих не было полноценного спортивного директора — его обязанности самолично возложил на себя Боэли, провозгласив себя «временным и.о.». Во что это вылилось — хорошо видно сейчас.

Номинально его нет и сейчас. Есть директор по футбольным операциям Дэвид Барнард. 70-летний мужчина работал в «Челси» еще до эры Романа Абрамовича, а после прихода Боэли вошел в новый совет директоров. Но это фигура скорее представительская.

Клуб все же пытается выстроить структуру по подбору игроков. Помимо Поттера за это направление отвечают Кристофер Вивелл (технический директор), Пол Уинстэнли (директор по трансферам и глобальным талантам), которые уже приступили к работе. Плюс в феврале направление должны усилить Джо Шилдс (содиректор по подбору игроков и талантам) и Лоуренс Стюарт (технический директор, отвечающий за глобальный рынок). Шилдс работал с Поттером в «Брайтоне», как и скаут Кайл Маколи и директор по футбольному развитию Нил Бат, которые появились в клубе с сентябре.

По информации The Athletic , идея состоит в том, чтобы создать некий коллегиальный орган, где каждый имел бы голос. Однако как рассказал изданию агент одного из футболистов «Челси», такая система не выглядит жизнеспособной.

«Как вы будете себя чувствовать, если выберут не вашего протеже, а кого-то другого? В этом бизнесе у всех есть эго, а поскольку иерархии нет, каждый будет думать, что имеет влияние. В конечном счете все сделано так, что все ниточки ведут к Боэли и Эгбали. Они принимают окончательное решение. Если мне нужно поговорить о моем клиенте, то я позвоню напрямую им. Те, кого назначили, — хорошие ребята, и я уважаю их. Но решения принимают Боэли и Эгбали», — считает он.