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Роналду в «МЮ» заменит форвард, которого Месси обозвал придурком. Что нужно знать о Вегхорсте

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
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Ваут Вегхорст.
Фото Reuters
Всего восемь месяцев назад он вылетел из АПЛ.

Нападающий сборной Нидерландов и «Бернли» Ваут Вегхорст провел первую половину сезона в аренде в «Бешикташе», а теперь перешел в «Манчестер Юнайтед» — тоже на правах аренды. Рассказываем об игроке, которого взяли на замену Криштиану Роналду.

Прогресс в Нидерландах, вылет с «Бернли» и трансфер в «МЮ»

Габаритный форвард довольно поздно пробился в большой футбол — он дебютировал за «Эммен» из второй голландской лиги в 20 лет. Но до перехода в «АЗ» о Вегхорсте никто не слышал даже в Нидерландах. В Алкмааре Ваут это исправил. Вонзив 17 голов в 33 матчах в первом сезоне и 18 — во втором, страйкер обратил на себя внимание Роналда Кумана, который на тот момент возглавлял сборную (и вернулся в национальную команду сейчас).

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Но праймовую форму игрок набрал в Германии. В составе «Вольфсбурга» он три года подряд входил в четверку самых результативных нападающих. В дебютном сезоне забил 17 мячей, затем 16 и, наконец, 20. Этого не хватило, чтобы опередить таких монстров, как Левандовски, Холанн и Вернер, но стабильность Вегхорста впечатляла.

Поэтому, даже несмотря на довольно блеклый старт сезона-2021/22 (6 мячей в 18 матчах), Ваут перебрался в АПЛ. На голландца очень рассчитывал Шон Дайч, чей «Бернли» пытался избежать очередного вылета в чемпионшип. Но план провалился: два гола и три ассиста нападающего в 20 матчах оказалось слишком мало, чтобы выиграть борьбу за выживание.

«Бернли» не стал мариновать 30-летнего голландца во второй лиге и отправил в аренду в «Бешикташ». Но в январе форвард вернулся в элиту. На этот раз — совсем для других задач.

Ваут Вегхорст. Фото AFP
Ваут Вегхорст.
Фото AFP

Дебют в сборной, шоу в четвертьфинале ЧМ-2022 и конфликт с Месси

В национальной команде Вегхорст дебютировал в марте 2018-го. В трех матчах Куман предоставил форварду суммарно 20 минут игрового времени: одну — с Англией, шесть — со Словакией и 13 — с Италией. После этого Ваута не вызывали в сборную 1,5 года.

Стабильное место в ротации он получил лишь накануне Евро-2020. И наконец-то пристрелялся: отличился в товарищеском матче с Грузией и забил Украине в первом туре группового этапа.

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После Евро-2020 Вегхорст лишь однажды вышел в стартовом составе сборной — и принес победу над Уэльсом (2:1) на 94-й минуте.

Но все же главный перформанс в карьере Ваут выдал в Катаре. На 78-й минуте битвы с Аргентиной он заменил Депая при счете 0:2 и оформил дубль: замкнул навес Бергхейса, а в концовке завершил великий розыгрыш штрафного. Третий мяч страйкер забил в серии пенальти. А после финального свистка стал одним из героев интервью Месси, который прервал общение с журналистом после того, как увидел Ваута, и в прямом эфире обратился к голландцу: «Что уставился, придурок! Иди отсюда».

Нападающий отнесся к такому конфликту с юмором: «По крайней мере теперь Месси знает мое имя».

Ваут Вегхорст и Тайрон Мингс. Фото Global Look Press
Ваут Вегхорст и Тайрон Мингс.
Фото Global Look Press

Стиль игры

Несмотря на вспышку в Катаре, Вегхорст — игрок-загадка. Да, много забивал в Нидерландах — но это частое явление, после которого многие форварды сдуваются. Да, был хорош в Германии, но в еврокубках не впечатлял. И вообще — неужели это очередной двухметровый нападающий, на которого игроки «Манчестер Юнайтед» будут постоянно навешивать? Для этого его взял делающий ставку на прессинг Эрик тен Хаг?

Анализируя этот трансфер, в Англии опираются на статистику футболиста в «Бернли». Два гола и три результативные передачи в 20 матчах — явно не те показатели, которых ждали от одного из лучших форвардов бундеслиги последних лет.

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Но чего у голландца не отнять, так это работоспособности. По данным Opta, Вегхорст был лучшим в АПЛ по прессинг-действиям (в среднем 48,7 на 90 минут) и выдавал отличный пробег: 10,69 километра в среднем за игру. Для сравнения, в составе «МЮ» лучшие цифры были у трудяги Мактоминея — 10,51 километра.

А теперь вспомните, сколько претензий было к Роналду по игре без мяча.

Конечно, сравнивать Ваута с Криштиану бессмысленно — Вегхорст просто игрок другого уровня. Но он точно принесет пользу «МЮ» у чужих ворот. Его работа в прессинге сэкономит силы партнерам, а габариты помогут прокачать те же стандарты, по голам с которых (4) «Юнайтед» занимает предпоследнее место в АПЛ.

«Раньше у нас не было форварда такого типа. Я давно его знаю и следил за ним в разных лигах. Он, безусловно, качественный бомбардир, но при этом остается командным игроком. Например, Ваут хорош в прессинге, поэтому поможет нам при оборонительных действиях. А еще эффективен в завершении контратак», — отметил тен Хаг.

Если Вегхорст сохранит форму, как на ЧМ-2022, то «МЮ» провернул супертрансфер.

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2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
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