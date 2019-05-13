Зинченко стал первым украинцем, который дважды выиграл чемпионат Англии

"Манчестер Сити" после победы над "Брайтоном" (4:1) обеспечил себе титул чемпиона Англии. Дважды подряд вместе с "Сити" стал чемпионом защитник Александр Зинченко.

22-летний футболист стал первым украинцем, который дважды выиграл чемпионат Англии. Единственный украинский футболист, который до этого становился чемпионом Англии - Олег Лужный в составе "Арсенала" в 2002 году.

В текущем сезоне Зинченко провел 14 матчей в премьер-лиге. До перехода в "Манчестер Сити" он выступал за "Уфу".

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