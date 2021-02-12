Зиех привлек внимание двух топ-клубов Италии

Полузащитник «Челси» Хаким Зиех привлек интерес со стороны двух топ-клубов чемпионата Италии, сообщает Calciomercatoweb.

По информации источника, на 27-летнего марокканца претендуют «Милан» и «Ювентус». Сообщается, что клубы рассматривают вероятность покупки полузащитника, выпавшего из ротации «синих» с приходом нового тренера Томаса Тухеля (футболист принял участие в двух матчах из пяти при немецком специалисте).

Зиех перешел в «Челси» летом 2020 года из «Аякса». На счету игрока 2 гола и 4 результативных передачи в 19 матчах за лондонскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.