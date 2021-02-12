«Челси» обыграл «Барнсли» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
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В матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» победил «Барнсли» (1:0).
Гол в активе Тэмми Абрахама. В 1/4 финала лондонский клуб сыграет с «Шеффилд Юнайтед».
Кубок Англии
1/8 финала
«Барнсли» — «Челси» — 0:1 (0:0)
Гол: Абрахам, 64.
«Челси»: Аррисабалага, Алонсо (Рюдигер, 46), Зума, Кристенсен (Джеймс, 46), Эмерсон, Канте, Гилмор, Зиех (Анджорин, 69), Пулишич (Ковачич, 80), Абрахам, Хадсон-Одои.
Судья: Аткинсон (Англия).
11 февраля. Барнсли. Стадион «Оуквелл».
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