«Челси» обыграл «Барнсли» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» победил «Барнсли» (1:0).

Гол в активе Тэмми Абрахама. В 1/4 финала лондонский клуб сыграет с «Шеффилд Юнайтед».

Кубок Англии

1/8 финала

«Барнсли» — «Челси» — 0:1 (0:0)

Гол: Абрахам, 64.

«Челси»: Аррисабалага, Алонсо (Рюдигер, 46), Зума, Кристенсен (Джеймс, 46), Эмерсон, Канте, Гилмор, Зиех (Анджорин, 69), Пулишич (Ковачич, 80), Абрахам, Хадсон-Одои.

Судья: Аткинсон (Англия).

11 февраля. Барнсли. Стадион «Оуквелл».