Нападающий «Манчестер Юнайтед» оштрафован за использование поддельных документов
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло оштрафован итальянской федерацией футбола за использование поддельных документов, информирует Sky Sports 11 февраля.
Как отмечается, два человека использовали поддельные документы для подтверждения семейных отношений с футболистом, который хотел въехать в страну по процедуре «Воссоединение с семьей».
Диалло намеревался въехать в страну, получить вид на жительство и подписать контракты с молодежной командой «Бока Барко», а затем с «Аталантой». Теперь 18-летнему футболисту назначен штраф в размере 48 тысяч евро.
«Манчестер Юнайтед» отказался от комментариев.
Напомним, что у Диалло контракт с «МЮ» до 2025 года с возможностью продления еще на один год. Его купили у «Аталанты» за 25 миллионов евро. Еще 15 миллионов итальянский клуб может получить в качестве бонусов.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11667/12215244/amad-diallo-manchester-united-winger-fined-over-false-documents-that-allowed-him-to-enter-italy
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