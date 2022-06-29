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Сегодня, 21:45

Журналист Кинселла: Тухель во время матча «Тоттенхэма» сказал Лукаку: «Вон твой папочка»

Журналист Кинселла рассказал о шутке Тухеля над Лукаку в прошлом сезоне АПЛ
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Журналист Goal Низаар Кинселла рассказал о диалоге между главным тренером «Челси» Томасом Тухелем и нападающим Ромелу Лукаку, который состоялся в прошлом сезоне.

«Однажды Тухель во время матча «Тоттенхэма» сказал Лукаку: «Вон твой папочка», показывая на Антонио Конте», — сказал Кинселла в эфире подкаста The Italian Football Podcast.

По словам журналиста, такая шутка не понравилась 29-летнему бельгийскому форварду.

Сегодня, 29 июня Лукаку официально перешел из «Челси» в «Интер». Договор не предусматривает обязательной опции выкупа трансфера игрока следующим летом.

Сообщалось, что футболист согласился снизить свою зарплату с 12 до 8 миллионов евро в год.

В сезоне-2021/22 Лукаку провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.

Источник: https://twitter.com/ItaFootPod/status/1542158913566642180
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
Томас Тухель
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