Журналист Кинселла: Тухель во время матча «Тоттенхэма» сказал Лукаку: «Вон твой папочка»

Журналист Кинселла рассказал о шутке Тухеля над Лукаку в прошлом сезоне АПЛ

Журналист Goal Низаар Кинселла рассказал о диалоге между главным тренером «Челси» Томасом Тухелем и нападающим Ромелу Лукаку, который состоялся в прошлом сезоне.

«Однажды Тухель во время матча «Тоттенхэма» сказал Лукаку: «Вон твой папочка», показывая на Антонио Конте», — сказал Кинселла в эфире подкаста The Italian Football Podcast.

По словам журналиста, такая шутка не понравилась 29-летнему бельгийскому форварду.

Сегодня, 29 июня Лукаку официально перешел из «Челси» в «Интер». Договор не предусматривает обязательной опции выкупа трансфера игрока следующим летом.

Сообщалось, что футболист согласился снизить свою зарплату с 12 до 8 миллионов евро в год.

В сезоне-2021/22 Лукаку провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.