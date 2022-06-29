Журналист Кинселла: Тухель во время матча «Тоттенхэма» сказал Лукаку: «Вон твой папочка»
Журналист Goal Низаар Кинселла рассказал о диалоге между главным тренером «Челси» Томасом Тухелем и нападающим Ромелу Лукаку, который состоялся в прошлом сезоне.
«Однажды Тухель во время матча «Тоттенхэма» сказал Лукаку: «Вон твой папочка», показывая на Антонио Конте», — сказал Кинселла в эфире подкаста The Italian Football Podcast.
По словам журналиста, такая шутка не понравилась 29-летнему бельгийскому форварду.
Сегодня, 29 июня Лукаку официально перешел из «Челси» в «Интер». Договор не предусматривает обязательной опции выкупа трансфера игрока следующим летом.
Сообщалось, что футболист согласился снизить свою зарплату с 12 до 8 миллионов евро в год.
В сезоне-2021/22 Лукаку провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.
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|Ман. Сити
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
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11
|Ньюкасл
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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14
|Астон Вилла
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15
|Саутгемптон
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16
|Эвертон
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17
|Лидс
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18
|Фулхэм
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19
|Борнмут
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -