Тимо Вернер хочет покинуть «Челси» этим летом

Нападающий «Челси» Тимо Вернер хочет покинуть лондонский клуб этим летом, сообщает инсайдер Николо Скира.

В минувшем сезоне АПЛ 26-летний нападающий забил только 4 гола, сыграв 21 матч. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Германии в 35 миллионов евро.

Напомним, что Вернер перешел в «Челси» в 2020 году из «Лейпцига». Тогда «синие» заплатили за игрока более 60 миллионов.