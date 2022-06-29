Тимо Вернер хочет покинуть «Челси» этим летом
Нападающий «Челси» Тимо Вернер хочет покинуть лондонский клуб этим летом, сообщает инсайдер Николо Скира.
В минувшем сезоне АПЛ 26-летний нападающий забил только 4 гола, сыграв 21 матч. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до июня 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Германии в 35 миллионов евро.
Напомним, что Вернер перешел в «Челси» в 2020 году из «Лейпцига». Тогда «синие» заплатили за игрока более 60 миллионов.
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3
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4
|Тоттенхэм
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8
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12
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|0
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14
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|0
|0-0
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15
|Саутгемптон
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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|0-0
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19
|Борнмут
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|0-0
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20
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
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|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
|- : -
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Вест Хэм – Ман. Сити
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