Ришарлисон согласовал условия личного контракта с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон близок к переходу в «Тоттенхэм». Он согласовал условия личного контракта с лондонским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Клубы также в ближайшее время должны закрыть сделку по трансферу 25-летнего бразильца.

В прошедшем сезоне Ришарлисон забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач в 33 матчах за ливерпульцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ришарлисон выступает за «Эвертон» с июля 2018 года после перехода из «Уотфорда» за 39,2 миллиона евро.