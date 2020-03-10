Жозе Моуринью: «Верю, что «Тоттенхэм» не станет моим единственным клубом, с которым я не возьму трофей»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью выразил уверенность в том, что сможет завоевать трофей со «шпорами». Также, португальский специалист поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (первый матч — 0:1).

— Верю, что «Тоттенхэм» не станет моим единственным клубом, в котором я не смогу завоевать трофей. Я выигрывал везде и уверен, что у меня получится сделать это и здесь, — приводит официальный сайт УЕФА слова Моуринью. — Вы спрашиваете, как мы собираемся забивать без Кейна, Сона и Бергвайна? Есть много способов забивать голы. Даже футболист «Лейпцига» может забить в свои ворота. Нам не хватает игроков, которых я называю «акулы штрафной», тех, кто обладает голевым чутьем и просто кладет мяч в сетку. Поэтому нам тяжело забивать много, даже если мы доминируем по ходу матча. Команда чувствует давление в обороне, и каждый раз, когда кто-то допускает ошибку, появляется ощущение, что нас за нее накажут.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Тоттенхэм» состоится сегодня, 10 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.