Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» был недостаточно хорош, а «Борнмут» удивил меня своей игрой»
9 июля 2020, 23:36
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подовел итоги матча 34-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (0:0).
— В матче есть важный момент с неназначенным пенальти на Кейне, но я не хочу больше говорить об этом, — приводит слова Моуринью Sky Sports. — Все знают об этом. Все.
Мы были недостаточно хороши, а «Борнмут» удивил меня своей игрой. Это хороший результат для них, так что они получили то, что хотели.
Нам не хватило резкости в атаке. Я внес изменения, и думаю, что они помогли улучшить игру во втором тайме, но мы не смогли забить.
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