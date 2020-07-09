Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» был недостаточно хорош, а «Борнмут» удивил меня своей игрой»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подовел итоги матча 34-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (0:0).

— В матче есть важный момент с неназначенным пенальти на Кейне, но я не хочу больше говорить об этом, — приводит слова Моуринью Sky Sports. — Все знают об этом. Все.

Мы были недостаточно хороши, а «Борнмут» удивил меня своей игрой. Это хороший результат для них, так что они получили то, что хотели.

Нам не хватило резкости в атаке. Я внес изменения, и думаю, что они помогли улучшить игру во втором тайме, но мы не смогли забить.