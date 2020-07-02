Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поражения от «Шеффилд Юнайтед» (1:3) в матче 32-го тура АПЛ прокомментировал судейство в прошедшей встрече.

На 33-й минуте игры форвард «шпор» Харри Кейн забил гол в ворота «Шеффилда» и сравнял счет в матче, но главный арбитр матча Крис Кавана отменил взятие ворот после подсказки ВАР (Майкл Оливер) — нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура коснулся мяча рукой во время атаки.

«Обычно я веду себя эмоционально на скамейке. Но теперь я никогда не жалуюсь на арбитра, потому что он больше не судья. Раньше я не соглашался с их решениями, жаловался, ходил к четвертому судье, но человек на поле — это всего лишь помощник судьи. Боковые раньше были помощниками арбитра, а теперь они все помощники судьи, который сидит в офисе. Я думаю, что арбитр должен находиться на поле, а не сидеть где-то в комнате. Эти люди должны просто помогать главному арбитру. Если тот, кто сидит в комнате с видеоповторами не очень хорош на поле, то можно ожидать, что он не совсем хорош и в помещении с просмотрами видео. Мы идем в том направлении, которое плохо для футбола и красивой игры, в которую все влюбились», — приводит слова Моуринью Daily Mirror.

«Тоттенхэм» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 45 очками. «Шеффилд Юнайтед» — 47 баллов и 7-я строчка.