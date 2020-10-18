Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Вест Хэмом» в матче 5-го тура чемпионата Англии (3:3). «Шпоры» открыли счет уже на первой минуте, а к 16-й вели 3:0. Однако в последнюю десятиминутку пропустили три мяча и потеряли очки.

— Мы контролировали игру, — цитирует BBC Моуринью. — У нас Харри Кейн должен был забивать четвертый, когда он попал в штангу, Гарет Бэйл вышел, чтобы завершить игру. Игра скорее шла к четвертому голу, но это футбол. Игра у нас была в кармане, и мы потеряли два очка.

Большую часть матча «Вест Хэм» проигрывал 0:3, мы контролировали игру, у них не было моментов, затем в концовке они забили, и это добавило им уверенности. Им повезло, но возможно, они заслужили это везение. Нам не повезло, но возможно, мы заслужили это.