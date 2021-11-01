Линекер: «Какой же прекрасной командой стал «Вест Хэм»!

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу «Вест Хэма» над «Астон Виллой» (4:1) в матче 10-го тура чемпионата Англии.

«Какой же прекрасной командой стал «Вест Хэм»! — написал Линекер в Twitter. — Они хороши во всех зонах. Мойесу надо отдать должное за то, что он вывел команду на новый уровень. Многие футболисты показали отличную игру. Райс снова был прекраскен, несмотря на то что ему всего 22».

После 10 туров чемпионата Англии «Вест Хэм» набрал 20 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице. «Астан Вилла» с 10 баллами располагается на 15-й позиции.