Полузащитник «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью может вернуться в Португалию, сообщает Record.

34-летний футболист ведет переговоры с «Порту». У Моутинью остался еще один сезон по контракту с «волками», однако «Вулверхэмптон» требует от «Порту» за трансфер игрока ту же сумму, что они летом 2018 года заплатили «Монако» — 5,6 млн евро.

Кроме того, чтобы перейти в «Порту», Моутинью придется пойти на сокращение зарплаты.

В сезоне-2020/21 португалец провел 36 матчей за «Вулверхэмптон», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.