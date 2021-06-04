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Жоау Моутинью может вернуться в Португалию

17:09
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Полузащитник «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью может вернуться в Португалию, сообщает Record.

34-летний футболист ведет переговоры с «Порту». У Моутинью остался еще один сезон по контракту с «волками», однако «Вулверхэмптон» требует от «Порту» за трансфер игрока ту же сумму, что они летом 2018 года заплатили «Монако» — 5,6 млн евро.

Кроме того, чтобы перейти в «Порту», Моутинью придется пойти на сокращение зарплаты.

В сезоне-2020/21 португалец провел 36 матчей за «Вулверхэмптон», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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