Бельерин может летом перейти в «Атлетико»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Marca.

По данным источника, этим летом 26-летний испанец может перейти в мадридский клуб и стать заменой Кирана Триппьера.

Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересован «Бетис». У Бельерина действующий контракт еще на два года, но главный тренер «Арсенала» Микель Артета не рассчитывает на игрока.

В этом сезоне футболист сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.