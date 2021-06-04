Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Бельерин может летом перейти в «Атлетико»

17:00
Теги:

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Marca.

По данным источника, этим летом 26-летний испанец может перейти в мадридский клуб и стать заменой Кирана Триппьера.

Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересован «Бетис». У Бельерина действующий контракт еще на два года, но главный тренер «Арсенала» Микель Артета не рассчитывает на игрока.

В этом сезоне футболист сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Боец Макарова: «Могла бы сняться в купальнике, но без эротики»
Пили и били: соседка о семье малыша, погибшего после падения с балкона
Видео: как по внешности мужчины выявить пивного алкоголика
Путин объяснил затягивание регистрации «Спутника V» в ЕС

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд