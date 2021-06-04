Бельерин может летом перейти в «Атлетико»
17:00
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Marca.
По данным источника, этим летом 26-летний испанец может перейти в мадридский клуб и стать заменой Кирана Триппьера.
Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересован «Бетис». У Бельерина действующий контракт еще на два года, но главный тренер «Арсенала» Микель Артета не рассчитывает на игрока.
В этом сезоне футболист сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.
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