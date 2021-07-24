Защитник «Тоттенхэма» Алдервейрелд близок к переходу в клуб из Катара
11:58
Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд может продолжить карьеру в Катаре, сообщает The Telegraph.
По информации источника, «шпоры» согласовали продажу 32-летнего бельгийца в «Аль-Духаиль» Сообщается, что катарский клуб заплатит за футболиста 13 миллионов фунтов.
Алдервейрелд выступает за «Тоттенхэм» с лета 2015 года. В сезоне-2020/21 он провел за команду 35 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9,9 миллиона фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/07/24/tottenhams-toby-alderweireld-closes-13m-transfer-qatar/
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