«Челси» и «Ювентус» интересуются бывшим вратарем «МЮ» Ромеро
23 июля 2021, 23:41
«Челси» и «Ювентус» интересуются бывшим голкипером «МЮ» Серхио Ромеро, сообщает ESPN.
По данным источника, два топ клуба рассматривают 34-летнего игрока на позицию основного вратаря. За ситуацией также следит «Гранада».
В сезоне-2020/21 Ромеро не провел ни одного матча за «Манчестер Юнайтед». Контракт футболиста с клубом истек 30 июня 2021 года.
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