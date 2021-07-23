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«Челси» и «Ювентус» интересуются бывшим вратарем «МЮ» Ромеро

23 июля 2021, 23:41

«Челси» и «Ювентус» интересуются бывшим голкипером «МЮ» Серхио Ромеро, сообщает ESPN.

По данным источника, два топ клуба рассматривают 34-летнего игрока на позицию основного вратаря. За ситуацией также следит «Гранада».

В сезоне-2020/21 Ромеро не провел ни одного матча за «Манчестер Юнайтед». Контракт футболиста с клубом истек 30 июня 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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