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«Тоттенхэм» арендовал вратаря «Аталанты» Голлини с правом выкупа

12:43
Пьерлуиджи Голлини. Фото Twitter
Пьерлуиджи Голлини. Фото Twitter
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«Тоттенхэм» объявил о переходе в команду вратаря «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини.

«Шпоры» арендовали 26-летнего итальянца до конца сезона-2021/22 с правом выкупа. По данным журналиста Фабрицио Романо, английский клуб сможет выкупить игрока за 15 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Голлини провел 32 матча за «Аталанту» и пропустил 32 гола, проведя 13 игр на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.tottenhamhotspur.com/news/2021/july/gollini-loan-agreed/

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Иван Торопцев все материалы автора

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