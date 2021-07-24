«Тоттенхэм» арендовал вратаря «Аталанты» Голлини с правом выкупа

«Тоттенхэм» объявил о переходе в команду вратаря «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини.

«Шпоры» арендовали 26-летнего итальянца до конца сезона-2021/22 с правом выкупа. По данным журналиста Фабрицио Романо, английский клуб сможет выкупить игрока за 15 миллионов евро.

?? We are delighted to announce the signing of goalkeeper Pierluigi Gollini from Italian side Atalanta on a season-long loan, with an option to make the transfer permanent. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 24, 2021

В сезоне-2020/21 Голлини провел 32 матча за «Аталанту» и пропустил 32 гола, проведя 13 игр на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.