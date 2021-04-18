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Защитник «Шахтера» Матвиенко хочет продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

14:18
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Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко хочет продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает Football.ua.

По данным источника, украинский игрок связывался с агентом Франсиско Хавьером Эспаньолой по поводу того, чтобы обсудить возможный трансфер в стан «шпор». Клиетами Эспаньолы являются Сон Хын Мин и Деле Алли. Ранее сообщалось, что в защитнике заинтересован «Ливерпуль».

Контракт 24-летнего игрока с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года, его трансферная стоимость — 11 миллионов евро.

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