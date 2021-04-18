Защитник «Шахтера» Матвиенко хочет продолжить карьеру в «Тоттенхэме»
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко хочет продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает Football.ua.
По данным источника, украинский игрок связывался с агентом Франсиско Хавьером Эспаньолой по поводу того, чтобы обсудить возможный трансфер в стан «шпор». Клиетами Эспаньолы являются Сон Хын Мин и Деле Алли. Ранее сообщалось, что в защитнике заинтересован «Ливерпуль».
Контракт 24-летнего игрока с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года, его трансферная стоимость — 11 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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