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«Эвертон» готов продать Мойзе Кина за 50 миллионов евро

14:41
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«Эвертон» готов летом продать нападающего Мойзе Кина. Сумма сделки оценивается в 50 миллионов евро, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне Кин выступает за «ПСЖ». Французский клуб арендовал форварда в октябре 2020 года. На счету 21-летнего итальянца 16 голов и 1 результативная передача в 33 матчах за парижан.

«ПСЖ» хочет выкупить контракт Кина, а директор парижан Леонардо обсуждает возможные варианты с агентом игрока Мино Райолой.

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