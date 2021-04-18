Погба рассказал о намерении выиграть трофей с «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о трофеях команды.
«Мы должны что-то выиграть, я хочу уже что-то выиграть. Не люблю играть и не побеждать. Я плохо умею проигрывать и так будет всегда. Команда все ближе и ближе к трофею, есть положительные сдвиги. У клуба есть цели и задачи. Мы хотим победить и сохранить трофей», — цитирует Погба Sky Sports.
После 31 тура АПЛ «МЮ» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 11 очков. 29 апреля «красные дьяволы» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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