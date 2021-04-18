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Погба рассказал о намерении выиграть трофей с «МЮ»

12:04
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о трофеях команды.

«Мы должны что-то выиграть, я хочу уже что-то выиграть. Не люблю играть и не побеждать. Я плохо умею проигрывать и так будет всегда. Команда все ближе и ближе к трофею, есть положительные сдвиги. У клуба есть цели и задачи. Мы хотим победить и сохранить трофей», — цитирует Погба Sky Sports.

После 31 тура АПЛ «МЮ» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 11 очков. 29 апреля «красные дьяволы» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

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