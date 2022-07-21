Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился мнением о нападающем команды Криштиану Роналду. Он назвал 37-летнего португальца легендой.

«Эти споры о том, что Криштиану не может прессинговать возникали только вне команды, — приводит слова Варана BBC. — Мы знаем, какой Роналду мастер. И мы знаем, что он очень знаменит. Так что мы знаем, что многие будут говорить о его игре и об игре его команды. Роналду — легенда. Он всегда помогает команде, так что рядом с ним очень приятно играть».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.