Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:45

Варан: «Роналду — легенда. Он всегда помогает команде, так что рядом с ним очень приятно играть»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Варан назвал Роналду легендой
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился мнением о нападающем команды Криштиану Роналду. Он назвал 37-летнего португальца легендой.

«Эти споры о том, что Криштиану не может прессинговать возникали только вне команды, — приводит слова Варана BBC. — Мы знаем, какой Роналду мастер. И мы знаем, что он очень знаменит. Так что мы знаем, что многие будут говорить о его игре и об игре его команды. Роналду — легенда. Он всегда помогает команде, так что рядом с ним очень приятно играть».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.bbc.com/sport/football/62251950
Криштиану Роналду
Рафаэль Варан
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 продуктов, которые замедляют старение
«Локомотив» подписывает Игнатьева, «Зенит» продлил соглашение с Венделом, «Краснодар» взял звезду Сербии. Главные трансферы и слухи РПЛ на 21 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каррагер: «МЮ» должен быть в Лиге чемпионов, но вы посмотрите на клубы из топ-4 АПЛ"
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости