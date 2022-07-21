Варан: «Роналду — легенда. Он всегда помогает команде, так что рядом с ним очень приятно играть»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Варан назвал Роналду легендой
Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился мнением о нападающем команды Криштиану Роналду. Он назвал 37-летнего португальца легендой.
«Эти споры о том, что Криштиану не может прессинговать возникали только вне команды, — приводит слова Варана BBC. — Мы знаем, какой Роналду мастер. И мы знаем, что он очень знаменит. Так что мы знаем, что многие будут говорить о его игре и об игре его команды. Роналду — легенда. Он всегда помогает команде, так что рядом с ним очень приятно играть».
В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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4
|Тоттенхэм
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5
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|0
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6
|МЮ
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7
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8
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9
|Брайтон
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|0-0
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10
|Вулверхэмптон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
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20
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
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|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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