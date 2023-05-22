Стоунс: «Даже в самых смелых мечтах не мог представить 5 чемпионств в АПЛ»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс прокомментировал чемпионство «горожан» в сезоне-2022/23 АПЛ.

«Это сюрреалистично. Даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что выиграю премьер-лигу пять раз. Это трудно выразить словами. Каждый из титулов, который я выигрывал с командой, был в чем-то особенным и неповторимым», — приводит Sky Sports слова Стоунса.

Ранее «Манчестер Сити» досрочно завоевал чемпионский титул в АПЛ после поражения «Арсенала» от «Ноттингем Форест» (0:1). Теперь у команды Пепа Гвардиолы 88 очков.