«Манчестер Сити» готов продать Жезуса за 50 миллионов евро

«Манчестер Сити» определился с ценой на форварда Габриэла Жезуса, который может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «горожане» просят за 25-летнего бразильца 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Жезус изъявил желание сменить клуб, так как считает, что после прихода в клуб Эрлина Холанна он займет место на скамейке запасных. Главным претендентом на игрока является «Арсенал».