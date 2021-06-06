Защитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в «Норвиче» или «Бернли»
6 июня 2021, 14:14
«Ливерпуль» планирует отдать в аренду защитника Неко Уильямса, сообщает TEAMtalk.
По информации источника, на 20-летнего валлийца претендуют «Бернли» и «Норвич». Сообщается, что клубы готовы начать переговоры после того, как откроется летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Уильямс провел 14 матчей за «Ливерпуль», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.teamtalk.com/news/exclusive-liverpool-defender-wanted-loan-deal-norwich-burnley
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