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Семь игроков «Лидса» покинут команду

6 июня 2021, 14:12
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«Лидс» этим летом покинут ряд игроков, сообщает AS.

По данным источника, клуб не будет продлевать соглашение со швейцарским защитником Гаэтано Берарди, выступавшим в команде с 2014 года. Также «Лидс» покинут защитник Барри Дуглас и полузащитники Уасим Боуи и Юнан О'Кейн.

Игроки молодежной команды Никлас Хаугланд, Коул Гиббон и Мэттью Тернер также уйдут из команды.

В сезоне-2020/21 «Лидс» занял 9-е место в турнирной таблице АПЛ.

Дополнительная информация:

https://as.com/

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