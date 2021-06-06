Семь игроков «Лидса» покинут команду

«Лидс» этим летом покинут ряд игроков, сообщает AS.

По данным источника, клуб не будет продлевать соглашение со швейцарским защитником Гаэтано Берарди, выступавшим в команде с 2014 года. Также «Лидс» покинут защитник Барри Дуглас и полузащитники Уасим Боуи и Юнан О'Кейн.

Игроки молодежной команды Никлас Хаугланд, Коул Гиббон и Мэттью Тернер также уйдут из команды.

В сезоне-2020/21 «Лидс» занял 9-е место в турнирной таблице АПЛ.