Семь игроков «Лидса» покинут команду
6 июня 2021, 14:12
«Лидс» этим летом покинут ряд игроков, сообщает AS.
По данным источника, клуб не будет продлевать соглашение со швейцарским защитником Гаэтано Берарди, выступавшим в команде с 2014 года. Также «Лидс» покинут защитник Барри Дуглас и полузащитники Уасим Боуи и Юнан О'Кейн.
Игроки молодежной команды Никлас Хаугланд, Коул Гиббон и Мэттью Тернер также уйдут из команды.
В сезоне-2020/21 «Лидс» занял 9-е место в турнирной таблице АПЛ.
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