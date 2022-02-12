Защитник «Эвертона» выбыл на десять недель из-за травмы

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард заявил, что защитник Йерри Мина выбыл из строя на 10 недель.

«Йерри Мина получил досаднейшую травму в прошлой игре. Он пропустит минимум 10 недель. Я разочарован. Я уже понял, что он лидер и один из лучших игроков команды», — приводит слова специалиста официальный сайт «Эвертона».

Колумбийский центрбек выбыл на 10 недель из-за травмы четырехглавой мышцы бедра, которую получил в матче АПЛ против «Ньюкасла».