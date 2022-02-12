«Астон Вилла» и «Тоттенхэм» претендует на Видаля

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль может перейти в клуб из английской премьер-лиги по окончании текущего сезона, сообщает Calciomercato.

В подписании футболиста заинтересованы «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Главный тренер «шпор» Антонио Конте ранее работал с игроком в миланском клубе.

Контракт чилийца с «нерадзурри» рассчитан до конца текущего сезона. Летом 34-летний хавбек может стать свободным агентом.

В сезоне-2021/22 Видаль провел 16 матчей за «Интер», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.