Защитник «Эвертона» Кин готов покинуть клуб на правах аренды

Защитник «Эвертона» Майкл Кин готов покинуть клуб на правах аренды в январское окно, сообщает Daily Mail.

По данным источника, 29-летний футболист в поисках большего игрового времени намерен уйти в аренду.

В сезоне-2022/23 Кин сыграл за «Эвертон» 2 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Отметим, что летом 2022 года «Ноттингем Форест» хотел арендовать защитника с возможностью выкупа.