Защитник «Эвертона» Годфри сломал ногу в матче против «Челси». Футболиста унесли с поля в кислородной маске

Защитник «Эвертона» Бен Годфри получил травму в матче 1-го тура АПЛ против «Челси».

На 10-й минуте 24-летний англичанин столкнулся с полузащитником лондонцев Каем Хаверцем. Главный арбитр остановил игру на 8 минут, в течение которых Годфри получал медицинскую помощь.

Игрока унесли на носилках в кислородной маске и отправили в больницу. После матча главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард сообщил, что у Годфри выявили перелом ноги.

«У Бена небольшая трещина в кости, некоторое время он не сможет играть», — сказал в эфире Sky Sports Лэмпард.

Годфри выступает за «Эвертон» с 2020 года. В следующем туре его команда сыграет на выезде против «Астон Виллы» (13 августа, 14.30 мск).