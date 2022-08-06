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Защитник «Эвертона» Годфри сломал ногу в матче против «Челси». Футболиста унесли с поля в кислородной маске

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Бен Годфри покидает поле в кислородной маске.
Фото Getty Images

Защитник «Эвертона» Бен Годфри получил травму в матче 1-го тура АПЛ против «Челси».

На 10-й минуте 24-летний англичанин столкнулся с полузащитником лондонцев Каем Хаверцем. Главный арбитр остановил игру на 8 минут, в течение которых Годфри получал медицинскую помощь.

Игрока унесли на носилках в кислородной маске и отправили в больницу. После матча главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард сообщил, что у Годфри выявили перелом ноги.

«У Бена небольшая трещина в кости, некоторое время он не сможет играть», — сказал в эфире Sky Sports Лэмпард.

Годфри выступает за «Эвертон» с 2020 года. В следующем туре его команда сыграет на выезде против «Астон Виллы» (13 августа, 14.30 мск).

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
06 авг, 19:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
0:1
Челси

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2
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
3
 Ньюкасл 1 1 0 0 2-0 3
4
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
6
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
7
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
8
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
11
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
16
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
17
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
18
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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Кр. Пэлас – Арсенал
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Фулхэм – Ливерпуль
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Борнмут – Астон Вилла
 2 : 0
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 2 : 1
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 4 : 1
6.08 19:30
Эвертон – Челси
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