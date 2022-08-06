«Тоттенхэм» включился в борьбу за Николо Дзаньоло

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло попал в сферу интересов «Тоттенхэма». Лондонский клуб начал предварительные переговоры по трансферу 23-летнего игрока, сообщает AS.

Основным претендентом на Дзаньоло называется «Ювентус», но туринский клуб никак не может договориться с римлянами.

Ранее появилась информация, что Дзаньоло отказывается тренироваться с командой. Таким образом он хочет форсировать свой переход в другой клуб.

В прошедшем сезоне итальянец забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах. Контракт хавбека с римским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года