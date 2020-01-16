Защитник Джеймс продлил контракт с «Челси» до 2025 года

Защитник Рис Джеймс продлил контракт с «Челси». Новое соглашение с 20-летним англичанином рассчитано до 2025 года, сообщает официальный сайт «синих».

Джеймс с шестилетнего возраста тренировался в футбольной академии «Челси». В марте 2017-го подписал свой первый профессиональный контракт. Сезон-2018/19 защитник провел в «Уигане» на правах аренды. В нынешнем сезоне он успел сыграть за «Челси» 20 матчей во всех турнирах, забить 2 гола и сделать 4 голевые передачи.