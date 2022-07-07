Защитник «Баварии» Ричардс согласился на переход в «Ноттингем Форрест»

Защитник «Баварии» Омар Ричардс близок к переходу в «Ноттингем Форрест», сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 24-летний футболист дал свое согласие на переход в английский клуб. Потенциальная сумма трансфера может составить от 10 до 12 миллионов евро.

Ричардс перешел в «Баварию» в июле 2021 года на правах свободного агента, до этого он играл за «Рединг». В сезоне-2021/22 англичанин сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за мюнхенскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 7 миллионов евро.