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Сегодня, 14:28

Защитник «Барселоны» Ленгле может провести еще один сезон в «Тоттенхэме»

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Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может перейти в аренду в другой клуб, сообщает Football Espana.

По информации источника, Лангле — один из игроков, которых «Барселона» хочет продать этим летом, поскольку его большая зарплата является финансовым бременем, а на его позиции в основном составе много игроков.

У «Барселоны» были переговоры с «Миланом» и «Ювентусом», но ни один из этих клубов не хочет брать на себя всю зарплату футболиста. Наиболее вероятным вариантом является возвращение 28-летнего французского защитника в «Тоттенхэм» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» хочет купить Лангле.

Лангле выступает за «Барселону» с 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до 2026 года.

В сезоне-2022/23 француз уже играл за «Тоттенхэм» на правах аренды, защитник забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 35 матчах за «шпор».

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 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 2 2 0 0 8-2 6
2
 Ман. Сити 2 2 0 0 4-0 6
3
 Тоттенхэм 2 1 1 0 4-2 4
4
 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
5
 Вест Хэм 2 1 1 0 4-2 4
6
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
7
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
8
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
9
 МЮ 2 1 0 1 1-2 3
10
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
11
 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
12
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
13
 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
14
 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
15
 Челси 2 0 1 1 2-4 1
16
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
17
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 1-5 0
18
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
19
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0
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Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 2 : 1
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
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19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 3 : 1
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 1 : 4
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 2 : 0
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 1 : 0
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
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Вест Хэм – Челси
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Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

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Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

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П
Джеймс Уорд-Проуз

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Вест Хэм Юнайтед

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Каору Митома

Каору Митома

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Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

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Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 2 1 1
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Найеф Агерд

Найеф Агерд

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