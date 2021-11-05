Защитник «Арсенала» Томиясу рассказал, что мог оказаться в «Тоттенхэме»
08:58
Защитник «Арсенала» Такехиро Томиясу рассказал, что мог перейти в другой лондонский клуб, «Тоттенхэм».
«Изначально я думал, что меня не будет в «Арсенале». Я должен был перейти в «Тоттенхэм», но в последний день трансферного окна сделка сорвалась. «Арсенал» обратился ко мне с предложением снова, я тут же согласился», — приводит Goal слова Томиясу.
Томиясу перешел в «Арсенал» из «Болоньи» за 18,6 миллиона евро в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 23-летний японец провел 7 матчей за «канониров» и не отличился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/i-thought-i-was-going-to-spurs-tomiyasu-admits-he-nearly/8vwfdtv4gmtz1rxc8zzvtygdn
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